El Colegio Jesuitas, en castellano, y el IES Altsasu BHI, en euskera, ganan el XVII Torneo de Debate de Bachillerato

El equipo del Colegio Jesuitas, ganador en castellano, posa con Unai Hualde y Miguel Matellanes (en el atril). - UPNA

PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio San Ignacio (Jesuitas) de Pamplona, en castellano, y el IES Altsasu BHI de Alsasua, en euskera, han ganado este sábado la final del XVII Torneo de Debate de Bachillerato (TDB), celebrada en el salón de plenos del Parlamento de Navarra. El certamen ha estado organizado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Legislativo foral.

Los segundos clasificados han sido el Colegio Miravalles-El Redín de Pamplona, en castellano, y San Fermin Ikastola de Cizur Menor, en euskera. El premio a mejores oradores ha recaído en Iranzu del Guayo Olave, estudiante del Colegio Luis Amigó de Mutilva, en castellano; y Jon Elizari Ortiz, alumno del IES Biurdana BHI de Pamplona, en euskera.

En castellano, el equipo ganador del Colegio San Ignacio ha estado integrado por Álvaro Buxens Echavarren, Sofía Cruz Gutiérrez, Diego Espinosa Azcárate, Daniel Pozueta Vitoria y Marta Vigo Aldaz. Gracias a este triunfo, este centro representará a Navarra en la Liga Española de Debate Escolar, explican desde la UPNA en una nota de prensa.

Por su parte, la representación del Colegio Miravalles-El Redín ha corrido a cargo de David Castillo Centeno, Teresa García Marí, Gonzalo Landecho Gortázar, Leire Molinero Alonso y Blanca Ortega La Rosa.

En euskera, el alumnado integrante del equipo ganador, IES Altsasu BHI, ha sido: Mireia Ferrero Marín, Euken Goñi Andueza, Iker Martínez Prado, Urko Amillano Santano y Laia Suescun Herreros.

En el caso del segundo clasificado, San Fermin Ikastola, han formado parte del equipo las siguientes personas: Sergio Andueza del Castillo, Amets Armendariz Arteta, Maddalen Etxegaray de Ultzurrun, Nahia Pellizer Barrenetxea y Elixabete Zabalza Pombo.

Cada integrante de los equipos ganadores ha recibido como premio una tableta electrónica. En el caso de los conjuntos subcampeones, cada estudiante ha obtenido un vale de 75 euros para libros y material de estudio.

Por su parte, las dos personas premiadas por su oratoria han recogido un vale de cien euros para el mismo fin. Los semifinalistas han sido cuatro centros de Pamplona: IES Basoko y Colegio San Cermin, en castellano; e IES Biurdana BHI e IES Iturrama BHI, en euskera.

Entre otras autoridades, la sesión ha contado con la asistencia, por parte del Parlamento de Navarra, de Unai Hualde Iglesias, presidente; y, en el caso de la UPNA, se hallaba representada por Gurutze Pérez Artieda, directora del Área de Cultura y Divulgación del Vicerrectorado de Estudiantes, Vida Universitaria y Compromiso Social, y Miguel Matellanes Muruzábal, coordinador de debate académico y juez principal en el torneo.

LAS POLÍTICAS CLIMÁTICAS DE LA UE, TEMA DE DEBATE

La primera fase del torneo, cuyo tema propuesto para el debate ha sido '¿Están siendo efectivas las políticas medioambientales de la UE para frenar el cambio climático y lograr los objetivos climáticos de 2030?', se celebró este viernes en la sede de Arrosadia del campus de Pamplona de la UPNA. Competían cuatro centros en euskera y dieciséis en castellano.

Este torneo se plantea como un evento formativo y de competición dirigido a jóvenes de 2.º curso de Bachillerato de centros educativos de Navarra. Se trata de una oportunidad para que desarrollen habilidades como la capacidad de hablar en público, trabajar en equipo, analizar información o argumentar. Estas habilidades "conforman varias de las competencias de carácter transversal o genérico vinculadas a los estudios universitarios de grado", destacan desde la UPNA.

El jurado ha estado formado por integrantes de la comunidad universitaria y personas invitadas por la organización, entre ellas, representantes de la Asociación Síndrome de Down Navarra. Todas ellas han valorado aspectos como la calidad de las introducciones, refutaciones y conclusiones, la actitud del equipo, el orden, la claridad, el interés y la sencillez de lo expuesto, la seguridad y el dominio del tema, la capacidad de improvisación, la adecuación del lenguaje empleado o la agilidad en las respuestas.

En esta edición, han participado un centenar de escolares. En la modalidad en castellano, han tomado parte los siguientes dieciséis centros: IES Basoko, IES Navarro Villoslada, IES Plaza de la Cruz, Colegio Calasanz Escolapios, Colegio Dominicas, Colegio Irabia-Izaga, Colegio Hijas de Jesús (Jesuitinas), Colegio Miravalles-El Redín, Colegio Nuestra Señora del Huerto, Colegio Sagrado Corazón, Colegio San Cernin, Colegio San Ignacio (Jesuitas), Colegio Santa Teresa, Colegio Vedruna (todos ellos, de Pamplona); Colegio Adériz (Cordovilla) y Colegio Luis Amigó (Mutilva). En la de euskera, han concurrido cuatro centros: IES Altsasu BHI (Alsasua), IES Biurdana BHI, IES Iturrama BHI (ambos, de Pamplona) e San Fermin Ikastola (Cizur Menor).