Comienza la campaña de vacunación frente a los virus respiratorios con más de 200.000 personas llamadas a inmunizarse

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha asistido al Centro de Salud de Lezkairu con motivo de inicio de la campaña de vacunación frente a la gripe y COVID. - UNAI BEROIZ

PAMPLONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, el jefe de servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), Guillermo Ezpeleta, y la gerente de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud, Itziar Blanco, han presentado este lunes en el centro de salud de Lezkairu la campaña de vacunación frente a virus respiratorios 2026-2027. La campaña se extenderá hasta el 15 de diciembre y se invitará a vacunarse a más de 200.000 personas que forman parte de alguno de los grupos de la población diana.

El consejero Domínguez ha animado a todos estos grupos a pedir cita y vacunarse ya que "hacerlo es una cuestión de salud individual pero también de salud colectiva y pública porque el objetivo es reforzar la protección de las personas más vulnerables y reducir el impacto que estas enfermedades conllevan a nivel asistencial (ingresos, tratamientos, etc.)". "Hoy cerca de 4.800 personas están citadas". Además, el consejero ha agradecido a todos los equipos involucrados su colaboración y compromiso en esta campaña.

Por su parte, la gerente de Atención Primaria ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, "hay tiempo para vacunarse". "La parte principal de la campaña se desarrollará hasta el 15 de diciembre, por lo que no es necesario concentrar todas las citas durante los primeros días. Es importante facilitar que las personas de mayor edad y aquellas con mayor riesgo puedan vacunarse durante las primeras semanas", ha explicado Blanco.

Para evitar esta situación y facilitar el acceso a la vacunación, este año, como novedad, del 3 al 14 de noviembre se habilitarán puntos extraordinarios sin cita previa en el centro Doctor San Martín, el centro de salud de Buztintxuri y el centro de salud de Estella-Lizarra. Estos puntos atenderán a población adulta y pediátrica con indicación de vacunarse, de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, y los sábados, de 8.30 a 14.30 horas.

POR QUÉ VACUNARSE

Guillermo Ezpeleta ha recordado a la población que "con estas vacunas mejorará su inmunidad frente a estos virus respiratorios, se reducirán las complicaciones, el riesgo de hospitalización y la posibilidad de desarrollar cuadros graves". En este sentido, ha compartido los datos de la evaluación que se ha realizado de la anterior campaña, en la que hubo 840 ingresos hospitalarios debido a la gripe y se estima que la vacunación antigripal evitó entre 250 y 300 ingresos por esta infección.

Por todo ello, se ha puesto en marcha la campaña de comunicación 'Vacúnate. Elige cuidarte, elige cuidar' / 'Jarri txertoa. Zaindu zure burua, zaindu ingurukoak', que se podrá ver y escuchar en cartelería, marquesinas, radios y redes sociales. "En ella se quiere remarcar que la vacunación nos permite, en primer lugar, proteger nuestra propia salud y, al mismo tiempo, cuidar a las personas de nuestro entorno que pueden tener un mayor riesgo frente a estos virus", ha concretado Ezpeleta.

En cuanto a las recomendaciones básicas en caso de tener síntomas de infección respiratoria, se recuerda que es importante utilizar mascarilla, lavarse las manos, disminuir la vida social y evitar, en la medida de lo posible, el contacto con personas de grupos vulnerables.

CÓMO PEDIR CITA

La cita para vacunarse se puede solicitar mediante tres modalidades: preferentemente, a través de la Carpeta Personal de Salud, para personas de 60 años o más (la población pediátrica también podrá coger cita en esta modalidad con su enfermera de pediatría); llamando al teléfono de cita previa de su centro de salud o consultorio en horario de 10 a 15 horas; y presencialmente, en su centro de salud o consultorio. Además, las personas citadas recibirán un mensaje recordatorio 48 horas antes.

Para resolver dudas sobre la vacunación o posibles síntomas derivados de la misma, se puede consultar con la enfermera de Consejo Sanitario en el teléfono 948 290 290, todos los días de la semana, de 8 a 22 horas. También está disponible toda la información sobre la campaña también en el apartado 'Vacúnate' del Portal Salud Navarra y en redes sociales.

POBLACIÓN DIANA

Tal y como se ha publicado en las semanas anteriores por parte de Salud, la recomendación establecida en la comisión de salud pública establece que deben vacunarse de gripe y COVID de manera conjunta: personas de 70 años o más, personas de 5 años o más internas en centros de discapacidad, residencias de mayores y residentes en instituciones cerradas; personas mayores de 12 años con ciertas condiciones de riesgo y enfermedades crónicas; personas mayores de 6 meses con especial vulnerabilidad por su inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH o por fármacos, así como en los receptores de trasplantes, CAR-T y déficit de complemento); y mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación.

En el caso de la vacuna de la gripe está recomendada para las personas de 60 y 69 años; la población infantil entre 6 meses y 5 años; todo el personal sanitario y sociosanitario de centros públicos y privados, así como estudiantes en prácticas en estos centros; personas que proporcionan cuidados domiciliarios o que son convivientes de otras con alto riesgo de complicaciones; personal de guarderías y centros de educación infantil; personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas u otro tipo de explotaciones; personas con otras condiciones de riesgo (enfermedad celíaca, fístula de líquido cefalorraquídeo e implante coclear o en espera del mismo...) y mujeres durante el puerperio hasta los seis meses tras el parto, si no se vacunaron durante el embarazo.