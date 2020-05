Comienza este lunes la preinscripción para el próximo curso en las escuelas infantiles públicas de Pamplona

PAMPLONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Las medidas implementas por el Ayuntamiento de Pamplona para luchar contra la propagación de la Covid-19 han hecho necesarios cambios en la manera habitual del proceso de matriculación en las escuelas infantiles. Debido al estado de alarma, la preinscripción quedó suspendida y ahora, a partir de este lunes 25 de mayo, se retoma con novedades.

La principal novedad es la posibilidad de realizarla de manera telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Pamplona. Por su parte, las personas que opten por hacer la preinscripción de manera presencial, deberán solicitar antes cita previa en el teléfono 948 420 098 en horario de 8.30 a 14.30. En ambos casos el plazo finalizará el próximo 5 de junio.

El reparto de las citas previas comenzó ya a inicios de esta semana. Desde el organismo Escuelas Infantiles se les asigna a las personas que llaman un día y una hora, a partir de la próxima semana, para entregar la solicitud y la documentación necesarias en las oficinas municipales de la calle Zapatería 40. Ayuntamiento y Escuelas Infantiles implementarán en esas oficinas las medidas de seguridad e higiene necesarias para el correcto desarrollo de esa preinscripción evitando cualquier riesgo de contagio de la Covid-19.

Por primera vez, este año también se podrá hacer la preinscripción de manera telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Pamplona, donde a partir del próximo lunes se creará un espacio a tal efecto, al que se podrá acceder de manera sencilla desde la página web de las escuelas infantiles de Pamplona (https://www.pamplona.es/escuelasinfantiles/) o desde la web municipal www.pamplona.es.

DOCUMENTACIÓN Y CALENDARIO DE MATRICULACIÓN

La documentación necesaria para este trámite está detallada en la sede electrónica del Ayuntamiento de Pamplona, y exige, entre otros, la presentación de fotocopias del D.N.I. o N.I.E. y libro de familia (o en su defecto partida de nacimiento). También es necesario presentar documentación justificativa de la situación laboral y/o académica, de los niveles de renta y la justificación de cualquier otra circunstancia especial que pudiera influir en la matriculación del niño.

Una vez finalizado el periodo de prematrícula, el 1 de julio se publicaría la lista provisional de menores admitidos en los diferentes centros. Desde esa fecha hasta el 6 de julio se abriría el plazo para reclamaciones. El 17 de julio se publicarían las listas definitivas de niños y niñas admitidas. La matrícula se llevaría a cabo del 17 al 24 de julio. Se prevé que el curso pueda comenzar el 17 de agosto.

CASI MIL PLAZAS PARA EL CURSO 2020-2021

El Ayuntamiento de Pamplona, a través del organismo autónomo 'Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona' oferta para el próximo curso 964 plazas para el ciclo de 0 a 3 años, repartidas entre las opciones de castellano, euskera y castellano con actividades en inglés. Del total,116 plazas corresponden a la modalidad de media jornada o jornada reducida que se lleva a cabo en los centros 'Helo Azpilagaña', 'Goiz Eder' y 'José María Huarte'.

Si se tiene en cuenta que una parte de esas plazas serán ocupadas por niños que ya estaban matriculados en cursos anteriores y que continúan en las escuelas infantiles, serán 445 las plazas vacantes previsibles para el nuevo alumnado en la modalidad de jornada completa y 99 en la de media jornada o jornada reducida, ha informado el Ayuntamiento.

En Pamplona existen once escuelas infantiles de titularidad municipal (Mendebaldea, Haurtzaro, Mendillorri, Fuerte el Príncipe - Printzearen Harresi, Donibane, Izartegi, Goiz Eder, José María Huarte, Hello Buztintxuri, Hello Azpilagaña y Hello Egunsenti) y otras cinco dependientes del Gobierno de Navarra (Santa Teresa, San Jorge, Nuestra Señora de los Ángeles, Ninia Etxea y Nuestra Señora de Roncesvalles).