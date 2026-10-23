La Comisión Foral de Régimen Local informa favorablemente el anteproyecto de Presupuestos de Navarra 2027

Reunión de la Comisión Foral de Régimen Local. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Foral de Régimen Local ha informado este viernes favorablemente sobre el anteproyecto de los Presupuestos Generales de Navarra para 2027. La comisión, integrada por el Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), da así el visto bueno a más de 579 millones de euros para las entidades locales de la Comunidad foral, 21 millones de euros más, un 3,76% de incremento sobre lo consignado en 2026.

Según ha informado el Gobierno de Navarra en una nota, este aumento de la financiación local se produce pese a la finalización de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que "han supuesto un importante impulso inversor para los municipios navarros". Si se comparan ambos ejercicios excluyendo estos fondos extraordinarios, el incremento alcanza el 6,19%, con 33,77 millones de euros más que en 2026.

La mayor parte de las aportaciones a las entidades locales de Navarra, y así se recoge en el anteproyecto de Presupuestos de Navarra, recae en las transferencias corrientes, diseñadas para la financiación de los servicios que prestan las entidades locales. Para 2027 estas transferencias corrientes suman 499,9 millones de euros, 24,6 millones de euros más que en el ejercicio precedente.

Dentro de este capítulo, la mayor parte, 346,6 millones de euros, se concentran en el conocido como fondo de participación de las haciendas locales en los tributos de Navarra, que el próximo año contará con 15,5 millones de euros más que en 2026. Este incremento se justifica en la reforma de la financiación local, aprobada en 2022, y que contempla un incremento de las aportaciones a las entidades locales del IPC más dos puntos, ha añadido el Ejecutivo.

El fondo de financiación general, servicios y de cohesión territorial contempla en el anteproyecto de los Presupuestos generales de Navarra 313,1 millones de euros, frente a los 299 millones consignados este año; el fondo para la financiación del déficit del Montepío se sitúa en cerca de 33 millones de euros, 1,4 millones de euros más que en 2026; la aportación a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos tras la reforma del IAE será de 13,9 millones de euros.

FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS

En la financiación de los servicios que prestan las entidades locales figuran partidas como los 33,8 millones de euros para los convenios con los ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años; los 27,8 millones para los servicios sociales de la atención primaria; los 17,5 millones de euros destinados al transporte público de la Comarca de Pamplona o los 8 millones de euros para el empleo social protegido.

El Plan de Inversiones Locales (PIL) dispondrá este año de 36,6 millones de euros, cerca de un millón de euros más que lo consignado este año. En este epígrafe se incluyen las tres líneas de actuación del PIL: programa de inversiones, programación local y programa de libre determinación.

En conjunto, las transferencias de capital a las entidades locales alcanzarán los 79,2 millones de euros. Además del PIL, se destinan 42,5 millones a otras inversiones, un 23,7% más que en 2026 si se excluyen los fondos MRR. Entre las partidas destacan los 3 millones para obras en centros educativos de propiedad municipal, 2,5 millones para actuaciones del Plan Energético, 2,2 millones para polígonos municipales de actividades económicas y 2 millones para inversiones de lucha contra la despoblación.