El comité de Siemens Gamesa pide "compromiso" para el mantenimiento del empleo en Navarra

PAMPLONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Siemens Gamesa ha pedido un "compromiso" por el mantenimiento del empleo en Navarra y ha señalado que "no entenderíamos que la empresa tome otra postura que no sea la de seguir apostando por la compañía en su conjunto y especialmente en Navarra".

"No nos valdría de nada que Siemens Gamesa, en virtud de las medidas que se han desplegado en la Unión Europea, mejore sus cuentas destruyendo empleo en los centros actuales, en esta Comunidad y en el resto de Comunidades del Estado, deslocalizando y potenciando a países a bajo coste", ha afirmado José Ángel Hernández, representante del comité de empresa, que ha comparecido en el Parlamento de Navarra junto a Josune Pérez, también del comité, para abordar la situación en la que se encuentra la compañía.

Los representantes del comité de empresa han mostrado su "absoluta preocupación" acerca del futuro de los empleos en la compañía y han criticado que la "deficiente gestión de la dirección así como las decisiones a nivel financiero, organizativo y estratégico han desembocado en numerosos procesos de despido". "Si se materializa lo que todos tenemos a partir del 21 de noviembre -cuando se espera un anuncio de la compañía-, sería el sexto proceso de despidos desde 2012", ha explicado José Ángel Hernández.

El integrante del comité de empresa ha señalado que "estarían amenazados 1.800 puestos de trabajo directos en Navarra, pudiendo ser la región más afectada", y ha advertido también de los efectos para los proveedores navarros.

Por su parte, Josune Pérez ha valorado positivamente las medidas anunciadas por la Unión Europea para apoyar al sector de las renovables, pero ha lamentado que "en ningún caso estas medidas están vinculadas al mantenimiento del empleo actual". "Las medidas son de un carácter muy general y no están vinculadas a la garantía del empleo aquí y a evitar la deslocalización. Echamos en falta ciertas cosas y vemos inconcreciones", ha añadido.

Por ello, ha solicitado a los parlamentarios, a los partidos y al Gobierno de Navarra que "velen porque estas medidas se traduzcan no en un reparto de subvenciones gratuitas a las empresas, sino en un compromiso real de mantenimiento del empleo en el sector, en nuestra Comunidad, que no puedan coger estas ayudas que puedan llegar a las empresas, beneficiarse de ellas y luego irse a fabricar a otro lado, sino que esas ayudas vayan condicionadas a que se mantenga aquí el empleo y no solamente lo que es la fabricación sino también todo el tema del diseño y la tecnología, que son las oficinas que tenemos aquí y que es lo que queremos mantener". "Hay derechos y hay también obligaciones", ha subrayado.

En el turno de intervención de los grupos, la portavoz de UPN, Ana Elizalde, ha explicado que "seguimos con gran interés y con mucha preocupación todo lo que está ocurriendo". "En España Siemens Gamesa tiene 5.00 trabajadores, de los que 1.800 están en Navarra, y eso sin contar con los proveedores, que también se van a ver repercutidos en el empleo", ha señalado, expresando "toda nuestra solidaridad y apoyo para que el empleo se quede en Navarra".

Por parte del PSN, Javier Lecumberri también ha mostrado la "preocupación" de su grupo por la situación de la compañía y ha explicado que "lo que nos toca hacer, lo que se ha venido haciendo y lo que está haciendo este Gobierno de Navarra, es generar un entorno que haga que estas empresas estén cómodas y tenga un interés por venir aquí".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha advertido de que "se habla del sexto proceso de despidos" en Siemens Gamesa en los últimos años y ha explicado que su grupo "la legislatura pasada ya estaba muy preocupado ante las claras señales de alerta que recibíamos por la parte social y por la propia empresa". Ha añadido que en 2022 ya preguntó al Gobierno foral "qué iba a hacer para defender los puestos de trabajo" y ha dicho que "se pueden hacer muchas cosas".

Por parte de Geroa Bai, Mikel Asiain ha destacado que el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, "mantiene un contacto prácticamente diario" con el comité de empresa, tiene concertado un encuentro con una representación de los proveedores y tiene solicitada una reunión con la empresa. "La preocupación es y será el mantenimiento de los empleos", ha asegurado.

En representación del PPN, Maribel García Malo ha reconocido que "el momento es muy preocupante" aunque ha dicho que "no nos sorprende que nos encontremos en esta situación, porque ha habido otros procesos de Siemens Gamesa muy traumáticos". En ese sentido, se ha preguntado si "podríamos haber hecho algo más para no encontrarnos en esta situación, porque no nos sorprende encontrarnos aquí".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha considerado que el paquete de ayudas que ha anunciado la Unión Europea "puede ser un punto de inflexión", pero ha afirmado que "llega tarde" y por tanto "para cuando vea la luz también tardará".

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha lamentado que haya "en peligro" 1.800 empleos y ha planteado que "la solución tendrá que pasar por alguna directiva de la Unión Europea que negocie con Alemania, y el Gobierno español también tendrá que tomar cartas en el asunto, porque Siemens Gamesa no solo está en Navarra".