La Comunidad foral celebra en mayo la tercera edición de la Semana de Europa en Navarra

Se organizarán diferentes eventos sobre la Unión Europea, entre los que se incluyen un ciclo de cine y conferencias



PAMPLONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Acción Exterior, ha organizado diversas actividades con motivo del Día de Europa, que se celebra cada año el 9 de mayo, en el marco de la III Semana de Europa en Navarra.

Bajo el título 'Las elecciones europeas: retos y oportunidades para los próximos cinco años', tendrá lugar un webinario el día 7, a las 11 horas, a propósito de las elecciones europeas que tendrán lugar el próximo 9 de junio.

La jornada, que será presentada por la vicepresidenta Ana Ollo y clausurada por el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, contará, por parte del Parlamento Europeo, con la participación de Jaume Duch Guillot, director general de Comunicación y portavoz en el Parlamento Europeo, quien "hablará de los retos y oportunidades que se presentan para el nuevo periodo legislativo de la UE".

El programa de la III Semana de Europa en Navarra incluye, igualmente, el Ciclo de Cine Europeo Contemporáneo, organizado en colaboración con la Filmoteca de Navarra y Civivox Condestable, cuyas sesiones tendrán lugar los sábados de mayo a las 19 horas en este último recinto municipal.

Las 4 películas que se proyectarán, 'La mujer de la montaña'; 'Donbass'; 'Call me by your name' y 'La fractura', han sido financiadas por el programa Europa Creativa de la Unión Europea.

Asimismo, el 10 de mayo, desde la Dirección General de Acción Exterior se celebrará un nuevo encuentro NAVARREFA sobre 'Los partenariados y la comunicación en POCTEFA'. Este encuentro está dirigido a las entidades navarras beneficiarias de alguno de los proyectos POCTEFA aprobados en la primera convocatoria del programa.

La presentación de la jornada, que tendrá lugar en el Casino Eslava de Pamplona de 12 a 14 horas, correrá a cargo de Ana Ollo, vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, y Valeria Cenachi, representante de la DG Regio de la Comisión Europea.

También durante esta semana de mayo, el Ayuntamiento de Pamplona, en colaboración con la Dirección General de Acción Exterior, a través de su centro EUROPE DIRECT Navarra/Nafarroa, organiza dos sesiones con jóvenes y adolescentes del proyecto europeo ERASMUS+ Destino Bruselas.

Los días 7 y 9 de mayo, 25 jóvenes y adolescentes mantendrán un encuentro con el punto de información europea en Navarra para abordar cuestiones de proyección europea.

Por su parte, el 9 de mayo, Día de Europa, las Escuelas Embajadoras y Mentoras del Parlamento Europeo en Navarra (IESO Reyno de Navarra de Azagra, Colegio Fec Vedruna, Colegio San Cernin, Liceo Monjardín y Colegio Santa Teresa de Jesús de Pamplona) celebrarán diferentes actos para conmemorar dicha festividad.

Además, y dentro también de las actividades programadas para esta semana, destaca la participación de la Dirección General de Administración Local y Despoblación en la visita de estudio a Estonia, un intercambio de buenas prácticas en el marco del proyecto 'Coop4RURALGov', financiado por el programa Interreg Europe. Todos los actos y eventos pueden consultarse en la web de la Semana de Europa en Navarra 2024.