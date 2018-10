El Consejo de la DO Navarra, "satisfecho" tras participar en dos encuentros en Reino Unido

Publicado 19/02/2018 18:29:02 CET

El año pasado se comercializaron en la isla británica cerca de 1.400.000 litros de vino DO Navarra

PAMPLONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la DO Navarra ha hecho un balance "muy satisfactorio" de dos encuentros en los que ha participado en Londres para promocionar sus novedades.

En el primer encuentro, el editor de la revista inglesa 'The Drinks Business' y 'Master of Wine', Patrick Schmitt, dirigió una cata en la que a través de los vinos de la Selección Mejores Vinos DO Navarra 2017 se planteaba un recorrido que mostraba la identidad de la región a los asistentes, todos ellos sumilleres, compradores y prescriptores de vino.

Estos vinos blancos, rosados y tintos premiados fueron valorados y considerados por los participantes en la cata, según ha explicado en una nota el Consejo de la DO Navarra.

Schmitt explicó las principales características de los vinos Navarra vinculadas a otros valores culturales de la región, como su historia, tradiciones y gastronomía.

Por su parte, el presidente de la DO Navarra, David Palacios, fue el anfitrión de un encuentro con destacados escritores de la prensa especializada inglesa.

Palacios es además, presidente de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) y vicepresidente de la European Federation of Origin Wines (EFOW).

En un entorno informal, los invitados conocieron las novedades de la DO Navarra y tuvieron la oportunidad de catar, entre otras cosas, los recientes rosados de la última cosecha, por primera vez en la ciudad.

"Tuvimos una gran oportunidad para presentar nuestros nuevos vinos y sin duda ha sido un éxito. Hemos redescubierto a nuestros prescriptores británicos las diferentes variedades que definen la personalidad de esta denominación de origen y los vinos que nos proporcionan", ha apuntado Palacios.

El año pasado se comercializaron en la isla británica cerca de 1.400.000 litros de vino DO Navarra. Se trata de un destino donde los vinos españoles están aumentando su valor económico.

Esta situación brinda una gran oportunidad para las 30 bodegas de la denominación de origen Navarra que comercializan sus vinos en dicho mercado, según ha explicado el Consejo Regulador. En concreto, el rosado es el vino más demandado y se convierte en el protagonista de las exportaciones navarras al Reino Unido con más de 400.000 litros vendidos en 2017.