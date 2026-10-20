El Consejo de Transparencia de Navarra registra "un salto cualitativo importante" en el número de reclamaciones en 2025

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde (i), recibe en su despacho oficial a Juan Luis Beltrán, presidente del Consejo de Transparencia de Navarra. - MIGUEL OSÉS-PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha recibido este martes en su despacho oficial al presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, Juan Luis Beltrán, quien le ha hecho entrega formal de la memoria de actividades de la institución correspondiente a 2025, ejercicio en el que se registró "un salto cualitativo importante" en el número de reclamaciones.

Según ha explicado Juan Luis Beltrán, en el año 2025 el Consejo de Transparencia de Navarra ha recibido un total de 374 reclamaciones. De ellas, 222 corresponden a la misma persona reclamante y por el mismo tema (gestión de colonias felinas). El resto, 152 reclamaciones, pueden calificarse de "ordinarias" por ser, en general, distintos reclamantes y diferentes temas, lo que supone un incremento de más del doble sobre el número de reclamaciones recibidas en 2024 (71).

Beltrán ha añadido que el año 2025 supone "un salto cualitativo importante" en el número de reclamaciones sobre años anteriores, incluso sobre el año en el que más reclamaciones se interpusieron, que fue el año 2021 con 95 reclamaciones. El porcentaje de incremento asciende a un 160%, incluso excluyendo las 222 reclamaciones presentadas por la misma materia.

Por otra parte, y en lo relativo a la titularidad de las reclamaciones, se mantiene la tendencia al alza de los requerimientos presentados por las personas físicas, que en cuatro ejercicios han pasado del 56% al 96% (2025).

La causa que ha motivado la mayoría de las reclamaciones, concretamente el 87,43% de ellas, se identifica con el "silencio y la falta de respuesta de la Administración" y tienen como sujeto pasivo a la Administración de la Comunidad foral (43 reclamaciones de 327) o a una Administración Local (279 reclamaciones). Cinco reclamaciones han sido dirigidas a otras administraciones.

Según ha señalado Juan Luis Beltrán, el silencio administrativo sigue situándose en cotas muy altas e incrementándose año tras año. Entre las razones de esta "mala praxis" se encuentran las carencias organizativas en la mayoría de los sujetos obligados, que "no han designado Unidades Responsable de la Transparencia o, en su defecto, un empleado público responsable". Asimismo, se menciona "la falta de formación y de concienciación de los cargos electos y de los empleados públicos sobre el valor de la transparencia y la sobrecarga de trabajo que les supone cumplir las obligaciones en la materia".

No obstante, el presidente del Consejo de Transparencia ha distinguido entre las grandes administraciones, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y UPNA, que "cuentan con personal suficiente para cumplir con todas las obligaciones de transparencia", y las pequeñas y medianas administraciones, que "carecen de capacidad técnica suficiente para responder adecuadamente a las exigencias en esa materia". "El 95% de estas lo tienen bastante difícil. Las tres grandes sí que cumplen", ha precisado Beltrán.

Unai Hualde, por su parte, ha repasado los datos de la actividad del Consejo de la Transparencia de 2025, cuya memoria ha registrado en el Parlamento y será expuesta, como es habitual, en la Comisión de Presidencia del legislativo. Del mismo modo, Hualde y Beltrán han intercambiado impresiones sobre el actual funcionamiento del Consejo tras las modificaciones legales operadas en su composición el pasado año 2025.

Licenciado y doctor en Derecho, Juan Luis Beltrán ocupa la presidencia del Consejo de Transparencia de Navarra desde el 22 de marzo de 2018.

Creado a raíz de la modificación de la ley foral 11/2012 aprobada en pleno el 21 de abril de 2016, el Consejo de Transparencia de Navarra se configura como órgano independiente encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones gubernamentales en materia de publicidad activa, además de por el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública que obra en poder del Ejecutivo.