Un consultor dice que el proyecto de Davalor está "vivo" y cree que es "obligación de Sodena" apoyar estas iniciativas

Salvador Beltrán, representante Eve Estrategia, sociedad encargada de reestructuración de empresas en crisis, que trabaja para Davalor Salud y que actualmente lleva el concurso de la compañía, ha defendido que el proyecto de Davalor está "vivo" y ha manifestado que "entiendo que la obligación de Sodena es apoyar proyectos de estas características, novedosos, que incorporen conocimiento". "Estoy encantado con la actuación de Sodena", ha aseverado.

Beltrán ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre las actuaciones de Sodena, en este caso de Davalor Salud, y ha señalado que esperan que el proyecto "pueda llegar a buen puerto". "Nos importa el proyecto empresarial más que el nombre y los propietarios", ha dicho, para exponer que "un proyecto empresarial tiene sentido si los agentes interesados siguen manteniendo la llama del proyecto".

Si bien ha reconocido que se trata de "un proyecto dificultoso", ha comentado que "es especialmente interesante, es disruptivo y del que todos deberíamos estar orgullosos de que se produzca en nuestro país". Sobre las "dificultades desde el punto de vista empresarial", Beltrán ha indicado que "hemos hecho lo posible para que llegue a buen puerto". A su juicio, "hay personas afectadas pero no se puede decir que se les ha engañado".

Según ha expuesto, "aquí nadie se ha llevado ningún dinero, se ha tratado de llevar adelante la cuestión". "La actuación de Sodena ha sido impecable, desde el punto de vista técnico y político", ha comentado, para apuntar que "como ciudadano me gusta que las instituciones apoyen proyectos novedosos". "Una 'start up' tiene una características especiales, y en este caso si ha llegado a donde ha llegado es porque los agentes interesados la han apoyado", ha precisado.

Ha explicado que han firmado tres contratos con Davalor desde el año 2016, el primero, entre Ever y Davalor Salud, el 25 octubre de ese año, un segundo, entre Eve Estrategia y Davalor el 1 de diciembre de 2016 y un tercero, también entre Eve y Davalor, el 28 de febrero de 2018.

Beltrán ha relatado en su exposición que establecieron un plan de viabilidad para Davalor para "marcar las fases o hitos que tenían que conseguirse y demostrar que la máquina era capaz de estar situada en el mercado y capaz de realizar las funciones para la que ha sido construida". "Se necesitaba un dinero y es lo que presta Sodena y otros socios", ha señalado, para afirmar que la máquina de Davalor se ha testado y "con éxito". "No se hubiera podido llegar a esto si Sodena y otros inversores no hubieran estado", ha comentado.

Ha destacado que, ante el segundo contrato entre Eve y Davalor, el promotor de la compañía, Juan José Marcos, "nos trasladó que para obtener el segundo préstamo de Sodena, ésta había impuesto unas condiciones y estudiamos cómo se podían cumplir, condiciones como que el sueldo de directivos se bajara a la mitad y que las cantidades que pudiera realizar como pagos a terceros estuvieran intervenidas por un tercero".

"Esta intervención se llevó a cabo mediante la constitución de una cuenta corriente fiduciaria a nombre de Eve, donde se ingresaba el dinero de Sodena y desde esta cuenta se realizaban los pagos a las personas y sociedades contratadas para continuar con el proyecto", ha señalado, para indicar que el plan de viabilidad que realizaron fue conocido por Sodena y fue "una de las bases para que se realizara el préstamo".

Salvador Beltrán ha indicado que tuvo contactos con la gerente de Sodena, Pilar Irigoien, y dos personas más del equipo, un equipo "profesional potente", que realizó a su juicio una "actuación profesional impecable".

El representante de Eve ha señalado que actualmente "ha sido presentado un documento ante la administración concursal en el que consta una oferta vinculada de un inversor, Panorama Holding" y "en esta oferta hay una parte fija de precio y una parte variable". "La oferta cubre los créditos contra la masa y si el negocio funciona correctamente deberá dar pie a pagar los créditos concursales", ha señalado, para comentar que "todo depende de la bondad del proyecto y de la forma en que el inversor lo pueda explotar".

Ha explicado que Panorama Holding se "presentó" como posible inversor, "no los fuimos a buscar" porque no los conocían. "Buscaban inversiones tecnológicas en Europa y dicen que están interesados en participaciones importantes de Davalor", ha dicho, para comentar que "hacen aportaciones de casi un millón de euros, pero que quieren protección sobre este dinero, quieren que sea para que el proyecto avance y no para pagar antiguas deudas".

Dicho dinero, ha expuesto, fue para "pagar salarios y servicios prestados por terceros". "Se había alcanzado la fase primera del plan de viabilidad de que la máquina pudiera demostrarse que funcionaba, y ahora faltaba demostrar que la empresa tenía capacidad para comercializar estos conocimientos", ha dicho.

Ante las preguntas de UPN de por qué "uno de los primeros en cobrar era el señor Marcos", Salvador Beltrán ha señalado que "Davalor Consultoría es propietaria de las patentes y es la que paga los viajes del señor Marco para atender el proyecto. El dinero que entra en Davalor Consultoría no puede generar dividendos que puedan entrar al bolsillo del señor Marcos, sino a la empresa de gestión de patentes y si no se pagan las patentes se pierden y se perdería uno de los activos con valor en Davalor. No se utilizó el dinero de Panorama para pagar deudas antiguas al señor Marcos, sino por ejemplo para viajes del promotor a Tarrasa, a Madrid...", ha comentado.

Ha señalado que el sueldo bruto del promotor de 150.000 euros se rebajó con la condición de Sodena para otorgar el segundo préstamo. "Esta rebaja de sueldo no es definitiva y el señor Marcos pasa a ser acreedor de esas cantidades que dejó de percibir mientras entra Sodena", ha dicho, para comentar que el promotor "no ha percibido la deuda por la rebaja de su salario, no se le ha pagado a él con preferencia".

Ha detallado que "la relación con Sodena por mi parte siempre fue fluida y con carácter informal se les informó sobre la existencia de Panorama". Según ha dicho, "todos deberíamos estar de acuerdo con el proyecto, nacido en Navarra, y que se ha demostrado que funciona". "Lo que no hemos podido demostrar es que se puede convertir en negocio en el ámbito comercial. Este es el reto, el comercial", ha añadido.