Las denuncias por violencia de género descienden un 8,2% en el segundo trimestre en Navarra

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género correspondientes al segundo trimestre de este año, que se publican este viernes, arrojan un descenso del 8,2% del número de denuncias presentadas en Navarra.

Entre abril y junio, los juzgados de la Comunidad foral recibieron 871 denuncias (78 menos -949- que el segundo trimestre de 2025). El total de víctimas de este periodo ascendió a 813, de las que 339 eran españolas y 474 extranjeras.

Según recoge este estudio, 52 mujeres -21 españolas y 31 extranjeras- se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar como testigo, lo que supone un aumento del 40,5% respecto al trimestre comparado.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres aumentó 0,8 décimas en relación con la del segundo trimestre de 2025 al situarse la media nacional en 20 frente a la media de 19,2 de hace un año.

Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 29,4 víctimas cada 10.000 mujeres; Comunidad Valenciana, con 23,9; Madrid, con 23,8; Canarias, con 23,7; Navarra, con 23,6; Andalucía, con 22,6; Murcia, con 20,5 y Asturias, con 20,1, Y por debajo de esa tasa se situaron Castilla-La Mancha, con 18,2; Aragón, con 16,7; País Vasco, con 16,5; Cataluña, con 16; Extremadura, con 15,6; Cantabria, con 14,7; Galicia, con 13,8; Castilla y León, con 12,2 y La Rioja, con 11,2.

Respecto a los datos registrados en Navarra, el informe estadístico refleja que entre abril y junio se incoaron en los juzgados de violencia sobre la mujer 176 órdenes de protección y seguridad a las víctimas -67 en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un aumento del 162,7%-, de las que los jueces adoptaron 144 y denegaron 32.

Por órganos judiciales, en los tribunales de instancia de violencia sobre la mujer de la Comunidad foral, en el segundo trimestre de este año, fueron enjuiciadas 133 personas (102 el año anterior), de las que 130 fueron condenadas (68 españolas y 62 extranjeras).

En total, en la fase de instrucción, entre abril y junio de este año se incoaron en los citados juzgados 855 asuntos penales frente a 1.086 en 2025, esto es, una disminución del 21,3%.

155 CONDENADOS POR DELITOS Y 32 ABSUELTOS

En el segundo trimestre de este año, por otra parte, en la plaza número 5 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Pamplona -órgano con competencia exclusiva para ver los procedimientos con penas de hasta 5 años de prisión- por delitos de violencia de género, 187 hombres fueron enjuiciados en Navarra, una cifra mayor en un 58,5% a la registrada en el mismo trimestre de 2025, cuando fueron juzgados 118.

De los 187 acusados entre abril y junio de este año, 155 fueron condenados -57 españoles y 98 extranjeros- y los otros 32 resultaron absueltos. Del total de los condenados, 138 lo fueron en sentencias de conformidad, es decir, tras un acuerdo entre las acusaciones y las defensas, y los otros 17 tras la celebración de los juicios.

En la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, órgano que juzga en exclusiva los delitos de violencia de género con penas de más de 5 años de prisión y, además, resuelve los recursos interpuestos contra las sentencias de la plaza número 5 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia, se dictaron 5 sentencias -una de ellas absolutorias- en primera instancia, una más que las decretadas en el mismo trimestre de 2025.

Este órgano judicial resolvió en este trimestre 10 recursos de apelación contra resoluciones del tribunal de instancia. La Audiencia confirmó 8 y revocó 2 sentencias por delitos.

Por otra parte, el estudio recoge que entre abril y junio un menor de edad fue condenado con imposición de medidas por delitos de violencia de género, de conformidad tras acuerdo entre el fiscal y la defensa.