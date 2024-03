Desarrollo Rural elabora la 'Guía de Enoturismo de Navarra' para promocionar la actividad de las bodegas

PAMPLONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral, José Mari Aierdi, ha presentado la 'Guía de Enoturismo de Navarra', elaborada por el personal de EVENA (Estación de Viticultura y Enología de Navarra), y en la que se ofrece información sobre las 98 bodegas ubicadas en la Comunidad foral.

La guía muestra las bodegas ordenadas por zonas enoturísticas (Comarca de Sangüesa-Prepirineo; Zona Media; La Ribera; Tierra Estella; Pamplona y Comarca y Baztan-Bidasoa) y además de la dirección y el contacto, se citan sus respectivas páginas web y las actividades que ofrecen en cada caso, tales como visitas guiadas, catas, servicios de restauración, tiendas de vinos, experiencias, etc. Además de en castellano y euskera, la guía se ha editado en inglés y francés para abrirse también al turismo internacional.

Tal y como ha señalado el consejero Aierdi, "esta guía es un recurso más a disposición de las bodegas para promocionar el vino de Navarra, pero también para animar a descubrir sus paisajes y nuestras zonas rurales". "La cultura, gastronomía y naturaleza de Navarra tienen mucho que ofrecer al visitante, tanto nacional como internacional, y todos los recursos que desde la Administración ofrezcamos en ese sentido son positivos", ha indicado.

La presentación de la guía se ha celebrado en la Villa de las Musas de Arellano, una villa romana del S.I d.C., explotación agrícola por excelencia en la Antigüedad, y que cuenta, entre sus diferentes estancias, con algunas vinculadas a la producción del vino. En concreto, el 'fumarium', una estancia en la que se envejecía el vino artificialmente a través del calor y el humo, y la 'Cella Vinaria' o bodega, cuyo valor reside en haber conservado todos sus elementos de producción y donde se exponen 15 grandes tinajas destinadas a contener el vino con una capacidad media de 700 litros. Entre los hallazgos más curiosos se encuentra, de hecho, un catavinos de cerámica, icono del museo.

ENOZENTRUM, CENTRO VITIVINÍCOLA

La guía presentada en Arellano es una las acciones que el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha puesto en marcha con objeto de promocionar el sector vitivinícola desde el Centro de la Cultura Vitivinícola de Navarra, Enozentrum, con sede en Olite. Este centro polivalente con espacios para distintas actividades, tanto para las bodegas, como para las personas visitantes, recibió en el último año un total de 11.123 visitas, en su mayoría turistas de procedencia nacional.

La 'Guía de Enoturismo de Navarra' ofrece información sobre todas las bodegas ubicadas en la Comunidad foral independientemente de si pertenecen o no a una figura de calidad como la D.O. El personal de EVENA comenzó a trabajar en esta guía en agosto de 2022 y en enero de 2024 se ha publicado una primera edición de 10.000 ejemplares que recoge 98 bodegas, de las cuales, 64 aportan una ficha técnica. Asimismo, en el futuro no se descarta una segunda edición incorporando a otros agentes del sector.

Como complemento a la guía, el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha elaborado también un vídeo para poner a disposición de las bodegas como un recurso más de promoción.