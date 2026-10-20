Desarrollo Rural ensaya prácticas de adaptación del viñedo al cambio climático en un proyecto internacional

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, a través de la Estación de Viticultura y Enología de Navarra (EVENA), ha comenzado un ensayo con determinadas prácticas agroecológicas de adaptación del viñedo al cambio climático, que luego trasladará al sector bodeguero y viticultor para su implementación productiva, en una investigación que se enmarca en el proyecto internacional POLITA, junto con centros franceses y portugueses.

Esta iniciativa europea está orientada a promover la biodiversidad de polinizadores y artrópodos beneficiosos en los agroecosistemas con el fin de reducir el uso de agroquímicos en los viñedos y mejorar la resiliencia de la viticultura, según ha informado el Gobierno de Navarra en una nota.

El proyecto POLITA, dotado con un presupuesto global de 1,1 millones de euros cofinanciados por fondos FEDER a través del programa Interreg Sudoe, se extenderá hasta mayo de 2028. El consorcio está integrado por centros de investigación e instituciones referentes de España, Francia y Portugal, consolidando una red de cooperación científica transnacional.

En el marco de esta colaboración, EVENA lidera las pruebas piloto y los ensayos demostrativos en Navarra, centralizando las experiencias en su parcela experimental de Baretón, en Olite.

Técnicos y profesionales del sector vitivinícola navarro han podido conocer de primera mano las soluciones agroecológicas implantadas, tales como la plantación de cubiertas vegetales entre las filas de las cepas para proteger el suelo contra la erosión, enriquecer su fertilidad y servir como hábitat idóneo para la fauna útil y la instalación de infraestructuras verdes funcionales: setos perimetrales botánicamente diversos y de refugio para insectos que sirven como medios naturales contra las plagas tradicionales del viñedo.

A lo largo de los últimos meses, el equipo técnico de EVENA ha llevado a cabo diferentes muestreos de campo para catalogar minuciosamente el tipo de artrópodos y polinizadores que se encuentran de manera natural en cada tipo de cubierta ambiental. Asimismo, se ha implementado una metodología experimental basada en el análisis comparativo de racimos embolsados y racimos sin embolsar. Esta técnica permite evaluar con precisión el impacto directo de los insectos sobre el nivel de floración y el éxito del cuajado de los frutos, determinando cómo influye cada manejo de suelo en el rendimiento biológico de la planta.

Como reflejo del avance práctico del estudio, durante esta primera campaña de 2026 se ha completado con éxito la vendimia diferenciada de las parcelas de ensayo. En concreto, se ha recolectado la uva procedente de las tres variantes de manejo de suelo evaluadas en el proyecto: cubiertas florales, laboreo tradicional y cubierta vegetal sembrada.

A partir de esta materia prima, EVENA ha iniciado la realización de nueve microvinificaciones experimentales, siguiendo estrictamente el protocolo de elaboración común establecido por el consorcio europeo. El objetivo de esta fase es evaluar en bodega cómo influyen los diferentes manejos biológicos del viñedo y la transferencia de la microbiota asociada a los artrópodos en el perfil, la fermentación y la calidad final de los vinos navarros.

El proyecto POLITA está alineado formalmente con la Prioridad 1 del programa Interreg Sudoe, destinada específicamente a 'Preservar el capital natural y reforzar la adaptación al cambio climático'. A través de estas prácticas, se dota a los viñedos locales de herramientas naturales para soportar el estrés ambiental, estabilizar la microbiota del fruto y garantizar la calidad de la uva sin depender del incremento de tratamientos sintéticos.

Además de los ensayos de campo, EVENA está centrando sus esfuerzos en transferir de forma directa los resultados científicos a las bodegas y viticultores de la región. En recientes encuentros técnicos con profesionales navarros, la estación ha compartido los primeros avances del monitoreo y ha puesto en valor herramientas ya disponibles como la 'Guía ilustrada de artrópodos beneficiosos'. Este recurso técnico facilita a los productores la identificación de las principales especies aliadas presentes en la región vitícola del sudoeste europeo, promoviendo manejos eficientes y sostenibles en el día a día de las explotaciones.

Para más información sobre las líneas de investigación en marcha y los recursos técnicos compartidos por el consorcio, se puede consultar la plataforma web oficial delProyecto POLITA - Interreg Sudoe.