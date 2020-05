Diez grupos navarros participan en un festival de música en streaming desde Baluarte

El precio de cada concierto será de 1,99 euros y se podrá seguir en directo desde cualquier dispositivo móvil

PAMPLONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Diez grupos navarros van a participar en el festival de música 'Km Zero Musik Fest', un festival organizado por el Baluarte de Pamplona que ofrecerá conciertos en directo a través de internet. Se trata de una iniciativa para impulsar la actividad cultural ante la crisis provocada por el coronavirus.

El festival, con diez conciertos, se celebrará entre el 21 de mayo y el 20 de junio. Los artistas que participarán son Cobardes (21 de mayo), Iker&Alfredo Piedrafita (22 de mayo), Zetak (24 de mayo), Lemon y tal (4 de junio), Kai Etxaniz (5 de junio), Razkin+Grupo (11 de junio), Gussy+Los tripulantes (12 de junio), Nahiak nahi (18 de junio), Flitter (19 de junio) y El columpio asesino (20 de junio).

Todos los conciertos serán a las 21 horas y se podrá acceder desde cualquier dispositivo móvil. El precio para cada sesión será de 1,99 euros y también se puede comprar un abono completo por 9,99 euros. Las entradas se pueden adquirir en www.baluarte.com.

El festival cuenta con el apoyo de la Fundación Baluarte y de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra a través de la iniciativa 'Reyno de la Música en Vivo', submarca turística iniciada en 2019 y vinculada a los conciertos, festivales, grupos y artistas de la Comunidad foral.

El director gerente del Baluarte, Javier Lacunza, ha explicado que este festival es un "kilómetro cero para el sector de la música, es una carretera que tenemos que empezar a andar y que no tenemos ni idea de adónde nos va a llevar, pero tenemos la responsabilidad de generar un instrumento para que los músicos y las agencias puedan empezar a trabajar". "Toca hacer una reflexión en torno al modelo, no tenemos garantías de que esto pueda funcionar por sí solo, pero tenemos que empezar", ha destacado.

Además, Javier Lacunza ha planteado que, según vaya avanzando la desescalada, también podría haber público presencial en el Baluarte, pero sólo en un porcentaje de la sala para garantizar las medidas de seguridad.

El artista Gussy, uno de los participantes en el festival, se ha mostrado "súper agradecido porque hace dos semanas ni siquiera pensaba que me iban a llamar para un concierto de aquí al año que viene o vete a saber cuándo". "Somos gente de kilómetro cero, de negocio local, y está muy bien que se acuerden del pequeño comercio, que somos nosotros. No sólo nosotros, los técnicos, la gente que rodea al mundo de la música, estamos en una situación muy precaria, pero viendo estas propuestas espero que encontremos la fórmula de salir adelante, y si no es como lo hacíamos antes será de otra manera, pero la música y el arte en general no tiene que parar", ha destacado.

Por su parte, la directora general de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra, Maitena Ezkutari, ha apostado por "innovar y empezar a proponer un consumo muy cercano de kilómetro cero". "Está claro que vamos a tener que adaptarnos, empezar a probar productos nuevos, que sean vendibles on line, u on line y presencial, y este producto se puede trasladar a muchas experiencias distintas", ha asegurado.

El director general de Cultura del Gobierno de Navarra, Ignacio Apezteguía, ha explicado que éste es un proyecto que nace "con toda la ilusión del mundo y espero que se pueda extender a otros agentes de la música y de distintos ámbitos". Ha confiado en que el público responda a esta iniciativa y se pueda crear una línea de trabajo siguiendo con esta fórmula.