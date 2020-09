El documental 'Pirineos La Nuit' reivindica la oscuridad natural para proteger el medio ambiente

La presidenta Chivite ha animado a la población a realizar un uso de la energía "consciente y controlado"

PAMPLONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Planetario de Pamplona ha acogido este miércoles la presentación del documental 'Pirineos La Nuit', un audiovisual que alerta de la creciente contaminación lumínica, al ritmo de un 2% anual, y sus efectos en el medio ambiente, al tiempo que reivindica la oscuridad natural para proteger a la fauna y flora del lugar.

La proyección es una de las acciones del proyecto transfronterizo del mismo nombre, que aglutina instituciones de Francia y España que comparten el paisaje pirenaico.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha participado en el pase previo de este documento audiovisual que pretende convertirse en un elemento de divulgación clave, no sólo para astrónomos sino para la población en general. En este sentido, el documental, grabado en formato fulldome para poder ser proyectado en las cúpulas de los planetarios, incide en la idea de que "tener más luz en la noche no siempre es lo mejor. No sólo impide ver las estrellas, también tiene efectos en la salud y muchas especies animales y vegetales ven modificado su comportamiento por la presencia de luz artificial".

Ante esta realidad, Chivite ha animado a la población a realizar un uso de la energía "consciente y controlado si queremos que el cambio climático no comprometa de forma irreversible el futuro de nuestro jóvenes". Tal y como ha explicado, la contaminación lumínica "tienen particularidades que aconsejan su tratamiento de forma individualizada, pero forma parte del problema general del planeta". Por ello, ha reivindicado un trabajo conjunto hacia la sostenibilidad.

En línea con ese objetivo, 'Pirineos La Nuit' pretende ayudar a mejorar la calidad de los ecosistemas transfronterizos mediante la protección y el respeto de la oscuridad natural nocturna.

El documental forma parte de un programa mucho más amplio liderado por el Gobierno de Navarra, a través de NICDO-Planetario de Pamplona y Gestión Ambiental de Navarra, S.A., y en el que participan Syndicat Mixte pour la Valorisation Touristique du Pic du Midi; el Consell Comarcal de la Noguera CCN; Association A Ciel Ouvert - ACO; y el Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement BIGORRE-PYRENEES - CPIE65.

De esta forma, el proyecto 'Pirineos La Nuit: Estrategia pirenaica para la protección y mejora de la calidad del medio nocturno' se inscribe dentro del programa europeo POCTEFA, lo que le ha permitido acceder a financiación de los fondos FEDER, que cubren el 65% del proyecto. El objetivo del proyecto es "elaborar una estrategia que sirva a la vez de referencia y hoja de ruta para otros enclaves o zonas que quieran abordar el problema de la contaminación lumínica".

En este sentido, además de trabajar en la divulgación de esta situación a través de iniciativas como el documental presentado este miércoles, el proyecto tiene previsto analizar el estado actual de la oscuridad en el Pirineo y su afección a la biodiversidad mediante la realización de mediciones de la oscuridad en el cielo pirenaico y el estudio de diferentes especies animales como murciélagos y mamíferos terrestres. Estas estaciones de medición se sumarán a la red mundial de fotómetros TESS-W promovida por el proyecto europeo STARS4ALL.

Además, se rehabilitará la Casa del Observatorio del Pico de Midi, se realizarán exposiciones fijas e itinerantes y se trabajará para posicionar el Pirineo como referente en la protección de la oscuridad natural, a través de procesos de certificación, señalética y la puesta en marcha de corredores nocturnos y miradores, entre otras medidas.

ESTRATEGIA TRANSFRONTERIZA DE "BUENAS PRÁCTICAS" CON LUZ ARTIFICIAL

La Comunidad foral fue en 2005 una de las primeras autonomías en aprobar una ley para la regulación del alumbrado y la protección del medio nocturno. A ella se sumó, además, un decreto foral.

"No ha sido suficiente para la contención de la contaminación lumínica, pero ha puesto de manifiesto la importancia de un marco normativo propio para la concienciación de los profesionales de la iluminación para abordar este problema", ha señalado María Chivite durante la presentación del documental.

Con el impulso de este proyecto europeo, Chivite confía en desarrollar una estrategia transfronteriza "que promueva buenas prácticas en el uso de la luz artificial" y que sea una estrategia "compartida, cogobernada, coparticipada y que ponga en el centro la protección del medio natural y la sensibilización de la población de uno y otro lado de la muga".

La presidenta, que ha agradecido el trabajo de todas las personas implicadas en el proyecto, ha insistido en que Europa "debe liderar la transición hacia un planeta sano", en el que la contaminación lumínica poco a poco se vea reducida.

La presentación del audiovisual ha contado con la presencia de los consejeros del Universidad, Innovación y Transferencia Digital, Juan Cruz Cigudosa; de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez; y de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, además de los socios del proyecto, representantes de la Junta del Roncal y del Ayuntamiento de Ujué, de los planetarios de San Sebastián y de Lleida, y de POCTEFA y Navarrefa.