Dos de cada tres ciudadanos revisan cada año su factura luz y gas

Archivo - Dos bombillas sobre billetes, monedas y facturas. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos de cada tres ciudadanos (66%) revisan cada año sus facturas de luz y gas, según señala en una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache, que ha considerado que es una "práctica muy recomendable para saber si los importes cobrados se corresponden con lo contratado".

En una nota de prensa, la asociación ha destacado que el precio mayorista de la electricidad en España "se ha multiplicado por ocho respecto a febrero", mientras que el mercado del gas "presenta los precios más elevados desde 2022". Aunque se trata de precios mayoristas, "estos costes se acaban trasladando de una forma u otra y a distinta velocidad a los contratos de los consumidores".

Por este motivo, Irache ha recomendado a los consumidores que revisen sus recibos "ya que les permite ver si les están cobrando lo que corresponde y poder compararlo con otras ofertas que pueda haber en el mercado".

En primer lugar, hay que ver si la potencia contratada "es la adecuada" ya que si es "excesiva para nuestro consumo" se está "pagando un dinero de más sin necesidad" . Otro aspecto importante es valorar contratar una oferta con discriminación horaria, lo que permite que la energía que consumimos nos la cobren a distintos precios según el tramo horario.

En la tarifa regulada (PVPC) el precio de la energía cambia hora a hora según la oferta y la demanda del mercado. En el mercado libre, se ofrecen tanto tarifas con discriminación horaria con precios fijos, como otras combinaciones.

Otro aspecto a tener en cuenta son los servicios adicionales vinculados al contrato como la atención a apagones o averías del sistema eléctrico, protección de pagos por desempleo o incapacidad, reparación de electrodomésticos, revisión anual de la caldera o desgloses de consumos por aparatos en el hogar. "Muchas personas desconocen que los tienen contratados y los van pagando en el recibo de luz sin saberlo, pero nunca hacen uso de ellos", indican desde Irache.

La asociación ha destacado que "todas estas cuestiones, además de otros descuentos y promociones, pueden suponer un importante ahorro en nuestra factura de luz y gas".