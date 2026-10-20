Dos identificadas en Tudela tras robar perfumes por valor de 810 euros y regresar al local días después

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, de 22 y 29 años, han sido identificadas en Tudela tras robar de un establecimiento perfumes por valor de 810 euros y regresar al mismo comercio 20 días después.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, la intervención tuvo lugar en la calle Gaztambide-Carrera a las 19.30 horas de ayer lunes. Veinte días antes, dos mujeres habían hurtado perfumes por importe de 810 euros. La dependienta interpuso una denuncia por los hechos en Policía Foral y facilitó los videos del interior del local.

Las dos mujeres, vecinas de una localidad próxima, volvieron al comercio en el día de ayer, motivo por el que fueron identificadas. Se dio traslado de los hechos al cuerpo policial que lleva la investigación del asunto.

Por otro lado, se acudió a las 15 horas a un comercio de la calle Gaztambide-Carrera, en el que dos hombres habían hurtado dos gafas y se habían marchado. El alertante facilitó las grabaciones del interior del local, y los agentes reconocieron a las personas implicadas. Se trata de dos varones de 19 y 27 años conocidos por intervenciones similares anteriores.

A las 00.00 horas se atendió una posible pelea multitudinaria con arma blanca en paseo del Prado. Hasta el lugar acudieron en coordinación tres patrullas de Policía Foral, dos de Policía Local y una de policía Nacional, pero no observaron "ninguna pelea ni conato de la misma".

No obstante, se identificó a un grupo de personas que se encontraba en el lugar, pudiendo comprobar que a uno de los identificados, un varón de 21 años, le constaba una orden de búsqueda, detención y personación del Juzgado de lo Penal de Pamplona. Fue detenido y trasladado a calabozos de policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

Por último se realizó un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial, presentando como investigada no detenida a una mujer de 35 años que estacionó en doble fila en Paseo Pamplona, presentando un "fuerte olor a alcohol". Sometida a la prueba etilométrica, arrojó un resultado positivo de 0,83 mg/litro de aire espirado, siendo citada para juicio rápido ante el Juzgado de Guardia de Tudela y su vehículo retirado al depósito municipal.