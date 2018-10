Dos profesoras de la UPNA, entre las finalistas de un premio de investigación sobre trabajo y familia en EEUU

Publicado 23/07/2018 17:14:34 CET

PAMPLONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un artículo, elaborado por dos investigadoras de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y titulado 'Differences in work-family conflict: which individual and national factors explain them?', ha quedado entre los cinco finalistas de la edición de este año del Premio Rosabeth Moss Kanter a la Excelencia en la Investigación sobre Trabajo y Familia, concedido por la Universidad de Purdue (Estados Unidos).

Salomé Goñi y Andrea Ollo, docentes en el Departamento de Gestión de Empresas e investigadoras del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics), analizan cómo influyen los factores culturales en las diferencias respecto a la conciliación de la vida laboral y familiar en los países europeos.

Las autoras concluyen en su trabajo que aquellas sociedades con normas y reglas bien definidas, algo que permite aliviar la incertidumbre respecto al futuro, presentan mejores niveles de conciliación, fenómeno que se da, sobre todo, en países nórdicos y anglosajones, ha informado la UPNA en un comunicado.

El jurado ha valorado que las autoras hayan aplicado "un original punto de vista a la temática de la conciliación de la vida laboral y familiar". Así, en lugar de estudiar las diferencias entre individuos o los sistemas de protección social, las dos investigadoras de la UPNA han recurrido a la cultura de cada país, entendida como aquellos valores y creencias compartidas por las sociedades, para explicar la diferente percepción de los vínculos entre trabajo y familia. Para ello, se basaron en los datos de una treintena de países de Europa.

El artículo, publicado en la revista 'The International Journal of Human Resource Management' de la editorial Routledge, clasifica los países europeos en cinco grandes grupos en función de la relación familia-trabajo (nórdicos, anglosajones, centro-europeos, mediterráneos y del Este) y encuentra diferencias entre ellos: los mediterráneos y del Europa del Este presentan mayores dificultades para la conciliación, a diferencia de los escandinavos.

Para las profesoras de la UPNA, "reducir el nivel de demanda de la familia y el trabajo permite a las personas conciliar mejor". "Teniendo en cuenta los efectos de los factores culturales nacionales en la conciliación, para facilitarla, los gobiernos y las empresas deberían ofrecer prácticas y diseñar políticas que permitan a las personas segmentar ambos aspectos de sus vidas más que intentar integrarlos", escriben las autoras del artículo, que forma parte de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Educación.

El jurado de este premio, formado por sesenta investigadores, examinó 2.500 artículos publicados en 83 revistas científicas de todo el mundo editadas en inglés. Tras tres procesos selectivos, fueron escogidos cinco finalistas (incluido el de las investigadoras de la UPNA).

El ganador fue el artículo titulado 'The interplay of work and family trajectories over the life course: Germany and the United States in comparison', elaborado por Silke Aisenbrey, de la Universidad Yeshiva de Nueva York (Estados Unidos), y Anette Fasang, de la Universidad Humboldt de Berlín (Alemania) y publicado en 'American Journal of Sociology'. El resultado fue dado a conocer en el marco del congreso anual de la Red de Investigadores sobre Familia y Trabajo (WFRN, por sus siglas en inglés), celebrado en Washington.

El Premio Rosabeth Moss Kanter a la Excelencia en la Investigación sobre Trabajo y Familia lo concede anualmente el Centro de Investigación sobre Familias de la Universidad de Purdue, en Indiana, con el apoyo económico del Centro sobre Trabajo y Familia del Boston College, para premiar a autores del mundo académico que publiquen el mejor artículo de investigación sobre dicha materia. Lleva el nombre de la citada profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, especialista en estrategia, innovación y liderazgo para el cambio, asesora de diversos gobiernos y autora de libros de éxito.