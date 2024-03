Down Navarra y la peña Los del Bronce celebran unidos el Día Mundial del Sínidrome de Down

Kalejira de Down Navarra y Los del Bronce para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Síndrome de Down de Navarra y la peña Los del Bronce celebran juntos este sábado el Día Mundial del Síndrome de Down con una jornada festiva que ha comenzado con un desfile por las calles del Casco Antiguo de Pamplona y que continuará con actividades en la zona del Bosquecillo.

La asociación conmemora este día con el lema 'Da la cara, no me etiquetes' con el que quieren reivindicar "la inclusión de las personas con síndrome de Down en todas las etapas de su vida" y que "tengan sus derechos a pleno nivel", ha explicado Edurne Pascal, de la Dirección de Programas de la Asociación de Síndrome de Down de Navarra.

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que el lema de este año "quiere decir da la cara por las personas con síndrome de Down, da la cara por tener unos servicios de atención temprana de calidad y profesionalizados, por tener una educación inclusiva real, por servicios y viviendas para una vida independiente con apoyos, por una formación y un empleo en la empresa ordinaria, y por tener unos recursos y unos servicios adaptados a las personas con síndrome de Down que están ahora en un proceso de envejecimiento, que se están haciendo mayores y que hoy en día no hay nada para ellos".

La celebración de este año está marcada por la colaboración de la peña pamplonesa Los del Bronce quien, dentro de su proyecto 'Bronce Solidario', ha elegido a la Asociación Síndrome de Down de Navarra como la beneficiaria durante todo este año.

Mikel Muguía, presidente de la peña, ha explicado que "todos los años colaboramos con una asociación y este año, a través de los socios, salió Síndrome de Down". Así, "estamos es todo el año haciendo actividades con ellos y luego, el día 28 de septiembre, hacemos un día grande en la Plaza Santa Ana y todo el dinero recaudado va para ellos".

La celebración ha comenzado a las 11 de la mañana, en el exterior de la peña Los del Bronce, en la calle Jarauta. Con la música de la charanga de esta peña, acompañadios por los payasos de Tribu Payasa y precedida por una pancarta con el mensaje 'Da la cara. No nos etiquetes', los asistentes han marchado bailando por las calles del Casco Antiguo.

A continuación, a las 12 del mediodía darán comienzo el resto de actividades en la zona peatonal de El Bosquecillo. Los grupos de dantzas y txalaparta de la entidad abrirán la fiesta con su música y bailes. Después, las payasas de Tribu Payasa harán reír al público asistente con sus ocurrencias y sus sketch que darán paso a un desfile de modelos en el que personas con síndrome de Down de la Asociación desfilarán con ropa de Madre Coraje y París 365, ha informado en una nota la asociación.

La mañana terminará con la sesión de zumba que impartirá Carol Díaz Gallego. Además, durante la fiesta habrá hinchables y pintacaras para el público infantil.

Por último, la entidad colocará una lona en la que poder plasmar por escrito las razones por las que la sociedad "da la cara por las personas con síndrome de Down".