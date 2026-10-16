Educación ampliará el IESO La Paz de Cintruénigo para implantar diversos grados de FP Básica

Archivo - Imagen de la visita en febrero de 2025 al IESO La Paz de Cintruénigo. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ampliará el IESO La Paz de Cintruénigo para la implantación de diversos grados de Formación Profesional Básica, tras haber incorporado esta actuación al Plan Director de Infraestructuras del Departamento para el periodo 2026-2029.

El Departamento de Educación ya visitó en febrero de 2025 las obras de ampliación del IESO La Paz realizadas el año anterior con el objetivo de "atender la creciente demanda de alumnado del centro"; un proyecto que costó 705.000 euros y posibilitó la construcción de tres nuevas aulas ordinarias, un aula de desdoble y un nuevo departamento, además de aseos.

En esta visita, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, apeló a la colaboración institucional con el Ayuntamiento de Cintruénigo con el objetivo conjunto de implantar en un futuro estudios de Formación Profesional en la localidad que completara la oferta educativa pública y cuya concreción "quedó a expensas de la cesión de unas parcelas libres de cargas colindantes al actual edificio del instituto, necesarias para la ampliación del mismo", recuerdan desde el Ejecutivo foral.

Así se le transmitió al Ayuntamiento mediante oficio del director del Servicio de Infraestructuras Educativas de 26 de febrero de 2026. Un mes después, el 27 de marzo de este año, el consistorio remitió un oficio en el que informaba a Educación de la adquisición de las parcelas necesarias por parte del Ayuntamiento y de la puesta en marcha de la modificación del plan municipal para el cambio de su uso para permitir la implantación a través de un Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU).

El 27 de julio de 2026 el Ayuntamiento de Cintruénigo remitió otro oficio a Educación confirmando que las parcelas tenían ya un uso dotacional y que, estando libres de cargas, se podía ya tramitar la implantación del edificio para albergar los grados de formación profesional básica.

En relación con la oferta educativa prevista para la ampliación del IESO La Paz, el Departamento ha indicado que concretará los grados de FP Básica que se van a implantar tras la firma con el Ayuntamiento de Cintruénigo, "según las necesidades debidamente actualizadas que sean estimadas y que se ajusten a las demandas sociales y empresariales de la zona".

El edificio que alberga el IESO La Paz se inauguró en 1998 y se ha ampliado en tres ocasiones: 2006, 2018 y 2024 hasta agotar en superficie y altura la posibilidad de crecimiento en la parcela inicial de 4.317 m2.