Eguino se despide como concejala en Pamplona y pide "impedir, como sea, un gobierno de derechas"

PAMPLONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La que ha sido concejal de Izquierda-Ezkerra en el Ayuntamiento de Pamplona durante 8 años, Edurne Eguino, se ha despedido este martes del Consistorio al no haber obtenido concejalía en las pasadas elecciones municipales y ha pedido "a quienes formarán parte del próximo Ayuntamiento que prioricen la defensa de lo conseguido en estos cuatro años y continuar avanzando, impidiendo, como sea, un gobierno de derechas".

Eguino ha ofrecido una rueda de prensa en el Consistorio pamplonés y ha señalado que "pensamos que los números dan para conseguirlo" y ha añadido que "hace falta diálogo, generosidad y sobre todo poner la ciudad y su ciudadanía en primer lugar para lograrlo".

Según ha continuado, "los nuevos concejales y concejalas tendrán que decidir con su voto este sábado que viene cómo impedir que la derecha no sólo no avance sino que desmantele en cuatro años los logros conseguidos en materia de servicios sociales, de igualdad, de participación, de cultura, de escuelas infantiles, de memoria histórica, de movilidad, de ecología y energía".

Edurne Eguino ha hecho balance de sus ocho años como concejala de Izquierda Ezkerra en el Ayuntamiento de Pamplona y ha lamentado "no poder seguir defendiendo nuestro programa electoral desde dentro del Ayuntamiento al no haber obtenido representación el pasado 26 de mayo". "Los resultados no son unos buenos resultados", ha dicho.

Ha indicado que "asumimos el error de no haber unido nuestras fuerzas en estas elecciones" ya que "vistos los resultados hubiéramos obtenido dos concejalías". No obstante, ha manifestado que no hubieran sido suficientes para reeditar el cuatripartito. "Todas las partes deben asumir errores y no somos responsables únicos de la no reedición del cuatripartito. Basta comprobar que Geroa Bai y EH Bildu, a pesar de aumentar en votos entre ambos, consiguen una concejalía menos. Hay otros factores como el arrastre de votos hacia el PSN desde las generales y la activación de una derecha que se ha quedado con los votos útiles de Vox también", ha comentado.

Edurne Eguino ha indicado sentirse "especialmente orgullosa" de "haber conseguido, entre otras cuestiones, la municipalización de las tres escuelas infantiles Hello, hasta entonces privatizadas, de haber paralizado la operación Donapea y de haber elaborado la Ordenanza de Viviendas de Emergencia Social que luego se aprobó en 2015 al inicio de la legislatura del cambio".

Ha mostrado también su "satisfacción" por la gestión del área de Acción Social durante 3 años, donde ha destacado "el equipo técnico excepcional y responsable que ha contribuido a los enormes avances conseguidos en materia de justicia social". "Se han triplicado las ayudas de emergencia, se han duplicado ayudas a comedores escolares, aumentado la plantilla del área en 21 profesionales y aumentado hasta 100 contratos anuales de empleo social protegido", ha señalado.

Eguino ha destacado también "la municipalización del servicio de atención a domicilio, incorporando al Ayuntamiento a 180 trabajadoras, con condiciones de trabajo dignas, el diseño del nuevo modelo de atención en las Unidades de Barrio o las reformas en las instalaciones de varias Unidades de Barrio, entre otras medidas".

Y sobre todo, "hemos contribuido también al buen hacer de un ayuntamiento plural, cuyo mayor mérito es haber acordado entre diferentes un programa de actuaciones y mejoras para la ciudad y para sus gentes".

La representante de Izquierda-Ezkerra ha manifestado que "lo que toca ahora es defender todo lo conseguido desde fuera del Ayuntamiento, desde el activismo social que nunca hemos abandonado y desde el que no solo no vamos a admitir ni un paso atrás sino que exigiremos seguir avanzando en cohesión y justicia social, en el derecho a la vivienda, en el feminismo, en la lucha contra el cambio climático y en otro modelo de movilidad".

Finalmente, Edurne Eguino ha anunciado que su futuro inmediato es volver a su trabajo en el Complejo Hospitalario, "a mí plaza de técnica de gestión sanitaria, donde también me considero muy útil para conseguir mejoras concretas y evaluables en la atención sanitaria pública".