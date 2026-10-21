EH Bildu dice que será una "fuerza decisiva" en el Congreso y el Senado y que no permitirá "retroceso" de derechos

Presentación de las listas de EH Bildu por Navarra al Congreso y al Senado - EUROPA PRESS

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha presentado este miércoles las listas por Navarra al Congreso y al Senado que concurrirán a las próximas elecciones del 29 de noviembre, y ha destacado que la formación soberanista será "una fuerza decisiva para dar pasos más profundos y audaces desde una perspectiva de izquierdas".

Así lo ha indicado la coordinadora de EH Bildu en Navarra, Miren Zabaleta, en un acto en el que ha comparecido junto a las personas que conforman las listas de EH Bildu. Unas candidaturas que "representan perfectamente el proyecto de EH Bildu y los principios que lo caracterizan".

"Son personas que se han unido a EH Bildu desde diferentes culturas políticas y procedencias. Porque EH Bildu es la izquierda soberanista que ha aprendido a sumar y a multiplicar en diferentes ocasiones. Estamos aquí unidas, unidos, preparados y con fuerza", ha indicado.

También, ha continuado, "son personas comprometidas, dispuestas a asumir responsabilidades en tiempos inciertos, comprometidas con Euskal Herria, comprometidas con Nafarroa". "Comprometidas por trabajar por todos los ciudadanos y ciudadanas que viven y trabajan en Euskal Herria. Una cosa muy de agradecer en un contexto en el que el individualismo se impone", ha añadido.

Asimismo, "son personas que van a seguir trabajando en la senda de lo ya realizado, que van a dar continuidad al trabajo hecho en Madrid por el equipo de EH Bildu". En ese sentido, ha hecho una especial mención a la diputada Bel Pozueta, quien ya no encabeza la lista aunque sí forma parte de la candidatura. "Siendo un símbolo de la lucha antifascista, dio un paso y ha realizado una prolífica e intensa labor a favor de Navarra", ha dicho.

Según ha remarcado, las personas que componen las listas "tienen claro qué es lo que está en juego en las próximas elecciones: cerrar la puerta a un gobierno de 'FeiVox', defender a Euskal Herria, Navarra, y formar parte de un bloque que detenga al autoritarismo, siempre desde la mirada de la izquierda soberanista". "Sin especulaciones, con toda seguridad, haremos lo que ya estamos haciendo en Iruña, en Navarra y también en Madrid", ha apuntado.

Zabaleta ha remarcado que EH Bildu "utilizará su fuerza para sumar en el bloque progresista". "EH Bildu utilizará su fuerza para ampliar y no permitir el retroceso en los derechos de la ciudadanía, porque EH Bildu será una fuerza decisiva para dar pasos más profundos y audaces desde una perspectiva de izquierdas", ha reivindicado.

Ha añadido también que EH Bildu será en Madrid "la voz de la Nafarroa soberanista, euskaldun y progresista". "El compromiso de todas las personas que están aquí es defender nuestra casa, llamada Euskal Herria, llamada Nafarroa. Es defender los intereses de las mayorías populares y poner a las personas en el centro. Con ilusión, con pasión, estamos seguras de que estas personas darán lo mejor de ellas mismas a favor de Nafarroa", ha manifestado.

La candidatura al Congreso por Navarra está encabezada por Eneka Maiz, actual parlamentaria foral y exalcaldesa de Etxarri-Aranatz. Le siguen Mikel Oteiza, Ainhoa Bueno y Arturo Goldaracena. También forman parte de la candidatura Bel Pozueta, Peio Martinez de Eulate, Iraia De La Torre y Beñat Jusue.

En cuanto al Senado, la candidatura está encabezada por Floren Aoiz, responsable de Relaciones Políticas de EH Bildu en el Estado, escritor y presidente de la Fundación Iratzar. Le acompañan Paula Garcia y Angel Martin.