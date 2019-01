EH Bildu pide "diálogo" sobre Rozalejo pero no entiende la "obsesión" de los 'okupas' por este edificio

Publicado 21/01/2019 13:07:17 CET

El Parlamento de Navarra aprueba una declaración para rechazar la nueva ocupación del inmueble, que ha vuelto a ser clausurado

PAMPLONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha apelado al "diálogo" para buscar una solución a las sucesivas ocupaciones y clausuras del Palacio del Marqués de Rozalejo en Pamplona, si bien ha señalado que no entiende la "obsesión" de los 'okupas' por este edificio.

"Para EH Bildu, lo importante es que el Casco Viejo de Pamplona y quienes de,andan esos locales tengan un proyecto para desarrollar, pero lo importante es el proyecto y no dónde se desarrolla, por eso no entendemos algunas de las actuaciones desde agosto y esa obsesión por un lugar determinado", ha afirmado Araiz, al término de la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

También ha sido crítico Araiz con la actuación del Gobierno de Navarra. "Tanto una actuación como la otra no son las soluciones, ni la actuación de la ocupación en los términos que se está realizando ni la posición del Gobierno de retomar el álamo como sea. Hay una opción de diálogo y de que esa vía nos lleve a una solución. Hay que salir de este bucle, estamos entrando en un bucle en un momento en que son posibles otras alternativas. No podemos perder la mínima esperanza de que este tema tiene solución", ha indicado.

Araiz ha señalado además que el colectivo de 'okupas' "no podrá negar que después de dos meses de conversaciones se llegó a un acuerdo y hay que retomar esas vías".

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración institucional presentada por el PPN en contra de la ocupación el sábado del palacio, que fue nuevamente clausurado al día siguiente por la Policía Foral. La declaración ha salido adelante con el voto favorable de UPN, Geroa Bai, PSN y PPN, mientras que han votado en contra EH Bildu, Orain Bai e Izquierda-Ezkerra.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "no puede ser que llevemos una semana el conjunto de los ciudadanos aguantando cortes de tráfico, pintadas, algaradas, y el Gobierno permitiéndolo y el Ayuntamiento diciendo que algo habrá que darles a estos chicos". "Estos chicos han roto la normalidad y la convivencia en Pamplona, son chicos de la patada en la puerta y siguen saliéndose con la suya. El espectáculo deja a las claras que hay ciudadanos de primera y de segunda", ha criticado, para valorar también el trabajo policial, "más allá de que la dirección no les ha dejado actuaa y no sé dónde estaban el pasado sábado, es una pregunta que se hicieron miles de pamploneses".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que "la seguridad de las personas y de los edificios es fundamental y cuando tenemos un edificio que ofrece una inseguridad total, no cabe hablar ni de diálogo, ni de conversaciones, ni de nada". "El edificio es totalmente inseguro, así lo dicen los técnicos de patrimonio y poco más hay que decir al respecto", ha indicado, para lamentar además que "hay fuerzas políticas que están alimentando, aplaudiendo, favoreciendo el discurso de las personas que ocuparon Rozalejo, discurso que es contra el cambio que tantos años nos ha costado conseguir a la ciudadanía navarra".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que los 'okupas' "se están riendo a la cara de todos los navarros" y ha señalado que la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, es "incapaz de defender lo que le corresponde como presidenta". "Queremos saber qué ordenes ha tenido la Policía Foral, quién les ha parado, si es que les han parado. Queremos saber si ha sido otra cesión más a los amigos de Bildu", ha añadido.