EH Bildu, PSN y Contigo-Zurekin, a favor de que Pamplona aplique un recargo en la contribución a los pisos turísticos

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes una declaración a favor de adaptar la normativa navarra para que Pamplona pueda aplicar un recargo en la contribución a las viviendas turísticas. Es una propuesta de Contigo-Zurekin que ha contado con el apoyo de EH Bildu y PSN. Por su parte UPN y PP han votado en contra y Geroa Bai se ha abstenido.

En concreto, se insta al Gobierno de Navarra y al Parlamento de Navarra a que adapten la ley foral de Haciendas Locales al reciente decreto estatal en materia de vivienda, en particular el relativo al recargo del IBI a los pisos turísticos.

Además, el Ayuntamiento de Pamplona se muestra "favorable a aplicar en Pamplona dicha normativa, de tal manera que sean posible recargos de hasta el 150% en la contribución urbana de los pisos turísticos".