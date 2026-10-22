EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo muestran su "buena sintonía" para sacar adelante los presupuestos de Pamplona de 2027

Primera reunión entre EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para negociar los presupuestos de Pamplona para 2027. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos que componen el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona -EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin- y el PSN han mostrado este jueves su "buena sintonía" durante la primera reunión para negociar los presupuestos de 2027 y han expresado su voluntad para aprobar estas cuentas.

El encuentro ha tenido lugar pasadas las 10.30 horas en la Sala de la Chimenea del Consistorio y ha durado alrededor de una hora. Han participado el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, acompañado de los concejales de EH Bildu Garbiñe Bueno y Joxe Abaurrea. Por el PSN, su portavoz, Marina Curiel, y Xabier Sagardoy; por Geroa Bai, Mikel Armendariz y Javier Leoz; así como el concejal de Contigo-Zurekin, Txema Mauleón.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión, la concejal de EH Bildu Garbiñe Bueno ha destacado "la buena sintonía y el ambiente de trabajo" entre las cuatro fuerzas en esta primera reunión. Algo que ha considerado "una buena noticia para la ciudad porque da estabilidad a las políticas públicas y hace que podamos responder mejor a las necesidades de la ciudadanía". Una reunión "provechosa", ha valorado, en la que se ha acordado que se presente el proyecto de presupuestos en noviembre y se apruebe en un pleno extraordinario en diciembre.

Ha explicado que 2027 "será un año que en parte será de continuidad", ya que continuarán proyectos como la reurbanización del Paseo Sarasate y las obras en la plaza Santa Ana. En cuanto a la condición del PSN de aprobar el plan de convivencia antes que los presupuestos, Bueno ha indicado que este plan "era parte del acuerdo al que habíamos llegado", "seguimos trabajando intensamente y, por supuesto, que habrá plan de convivencia".

Los socialistas, por su parte, según ha destacado su portavoz, Marina Curiel, han trasladado a las formaciones que componen el gobierno municipal que "sin el PSN no hay presupuestos", por lo que "vamos a ser muy exigentes, más si cabe de lo que hemos sido, en esta nueva negociación presupuestaria". En este sentido, ha explicado que en su partido tienen "prioridades muy claras", como un proyecto para rehabilitar viviendas para destinarlas a alquiler asequible para la juventud, el impulso de las piscinas de Soto de Lezkairu, la "resignificación" del Monumento a los Caídos, la reurbanización de Sarasate, la rotonda de San Jorge o el Plan de Barrios.

Además, ha reiterado la exigencia del PSN de aprobar el plan de convivencia para aprobar los presupuestos. En este sentido, ha expresado su preocupación por el "aumento de la polarización en nuestras calles" y por las "alianzas" de UPN, PP y Vox "para entrar en las instituciones"; y ha destacado que, "dentro de nuestras diferencias", "tenemos que trabajar en esa sintonía para que el proyecto progresista que hemos iniciado en esta legislatura continúe".

Desde Geroa Bai, Mikel Armendariz ha trasladado que las prioridades de su formación pasan por la urbanización de las calles Aldapa y Barquilleros o el cumplimiento del Plan de Euskera, con el objetivo de "avanzar hacia una normalización real" de este idioma con medidas que "garanticen su presencia y faciliten que la ciudadanía pueda vivir y relacionarse" en esta lengua. Asimismo, ha apostado por avanzar en el Plan de Convivencia, "desde una mirada crítica hacia todas las violencias del pasado y con la responsabilidad de construir un futuro mejor para las nuevas generaciones".

Por otro lado, Geroa Bai ha defendido el impulso de vivienda "asequible". "La vivienda debe ser un derecho efectivo, no una preocupación permanente para tantas personas y familias. Pamplona tiene que seguir dando pasos para que vivir en nuestra ciudad sea posible", ha remarcado el portavoz. En el ámbito del comercio, Armendariz ha señalado que 2027 debe servir para continuar impulsando herramientas como LEKUKO, orientadas a "favorecer un comercio vivo y facilitar el relevo generacional"; y en materia turística, ha abogado por poner en marcha próximamente el Pamplona Convention Bureau, una iniciativa destinada a posicionar la ciudad como destino de congresos y "desestacionalizar" su oferta turística.

Finalmente, Txema Mauleón, de Contigo-Zurekin, ha destacado la apuesta de su coalición por "reforzar" los programas de ayudas al acceso a la vivienda y al alquiler, impulsar la rehabilitación y la eficiencia energética de los edificios, y seguir promoviendo vivienda pública y asequible. Asimismo, ha considerado necesario "aprovechar todas las herramientas municipales disponibles" para facilitar el acceso a una "vivienda digna", especialmente a la juventud y a las familias con mayores dificultades económicas.

Dentro del área de Acción Social, ha apostado por "seguir fortaleciendo la atención" a las personas mayores, a quienes se encuentran en situación de dependencia y a las personas y familias en situación de vulnerabilidad. Otro de los ejes prioritarios será el impulso al empleo, la formación y la inclusión sociolaboral, especialmente entre las personas jóvenes y quienes encuentran "mayores dificultades para incorporarse al mercado de trabajo". Asimismo, Contigo-Zurekin pide avanzar en "una movilidad más sostenible y una ciudad más saludable; una inversión equilibrada que atienda las necesidades de todos los barrios; y la mejora continua de los servicios públicos municipales, garantizando su calidad, accesibilidad y capacidad de respuesta".