Empleo busca 20 personas desempleadas que quieran emprender en energías renovables y eficiencia energética

Publicado 20/02/2018 11:01:38 CET

PAMPLONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Empleo vuelve a buscar a 20 personas en desempleo con espíritu emprendedor, o dispuestos a despertarlo, para formar parte de la segunda edición del programa para la generación de nuevas empresas del ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética.

Según ha explicado el Gobierno de Navarra en una nota, no es un curso al uso, puesto que el equipo docente emplea metodologías activas e innovadoras de desarrollo del emprendizaje 'Learning by doing' (Aprender haciendo), diseñadas por la Team Academy de Finlandia, basadas en el desarrollo de proyectos reales, coaching en equipo, talleres formativos (diseño, marketing, redes sociales, marca personal, etc.), aprendizaje individidual y colectivo.

La anterior edición, celebrada a modo piloto, favoreció, entre otros proyectos, el nacimiento de Avir Poultry Comfort, sobre climatización de granjas, y de Dateando, Big Data e internet de las cosas para la toma de decisiones en la industria, así como Urdinova, asociación para el impulso del sector.

En concreto, este programa de 'Emprendimiento en Energías Renovables y Eficiencia Energética - Greenpreneurs' se desarrollará entre el 9 de abril y el 29 de junio, en el Centro de Referencia Nacional en Energías Renovables y Eficiencia Energética, dependiente del SNE-NL y situado en Imarcoain. Con 340 horas, en horario de mañana y tarde.

El curso estará impartido por personal técnico del Centro de Investigación en Gestión, MIK, de Mondragon Unibertsitatea, surgido de la 'Team Academy' de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón.

En concreto, el SNE-NL oferta 20 plazas a personas que, "con independencia de su edad, sean activas, creativas, dinámicas, proactivas y comprometidas" y quieran poner en marcha un negocio o proyecto, emprender en equipo y formarse en liderazgo y emprendimiento. Deben estar en situación de desempleo y preferentemente poseer formación o experiencia profesional en energías renovables y eficiencia energética.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del apartado 'Formación' de www.empleo.navarra.eso a través de la www.cenifer.com.

El SNE-NL convocará a las personas inscritas a una sesión informativa y hará un proceso de selección, en el que se tendrá en cuenta el cumplimiento de requisitos básicos, experiencia laboral y la proactivicidad. Se dará preferencia a personas con titulación universitaria y/o ciclo superior de FP. Ciclo medio FP y experiencia laboral de al menos 5 años, y preferiblemente con ideas incipientes de posible negocio.

A través de este programa, el SNE-NL promueve el emprendimiento como una opción más de trabajo y trata de contribuir, a través de metodologías innovadoras diseñadas para generar agentes de cambio, al desarrollo de un sector económico clave de Navarra, incluido también en la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunidad Foral.

Este proyecto está cofinanciado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y trata de incidir, además, en el nuevo modelo energético (ahorro, eficiencia energética y energías renovables), con las consiguientes mejoras sociales, económicas y medioambientales.

Se prevé que la eficiencia energética sea un importante nicho de empleo durante los próximos años debido al numeroso parque de viviendas e industrias edificadas en los años 60 y 70 que, con pequeñas y medianas actuaciones, podrían beneficiarse de un ahorro económico.

Igualmente, el sector de las energías renovables va a recibir un fuerte impulso por parte de las instituciones europeas con cambios en la regulación del sector, lo que generará oportunidades para nuevos perfiles profesionales y negocios: autoconsumo, almacenamiento eléctrico, generación distribuida, economía circular, gestión de la demanda, etc.

El apoyo del SNE-NL al emprendimiento se complementa con el Coworking de Cenifer, un espacio de trabajo para desarrollar ideas empresariales de ámbito energético, principalmente; las ayudas al establecimiento como trabajador o trabajadora autónoma; la capitalización de las cuotas a la seguridad social; y el asesoramiento a través de la Red www.navarraemprende.com (centro Iturrondo del SNE-NL, CEIN y agentes de desarrollo local).