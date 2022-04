Empresas y entidades locales pueden acceder a 17,3 millones en ayudas para incentivar la contratación en Navarra

Estas ayudas contarán con un 40% más de dotación presupuestaria para este año 2022

El Servicio Navarro de Empleo(SNE), organismo dependiente del departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, ha abierto el plazo de solicitud de varias convocatorias por un valor total de 17,3 millones de euros para este año, con el objetivo de incentivar la contratación y fomentar el empleo, tanto por parte de empresas como de entidades locales. Estas ayudas contarán con un 40% más de dotación presupuestaria para este año 2022.

Los detalles de las convocatorias han sido presentados este lunes en rueda de prensa por la consejera Mª Carmen Maeztu, acompañada por la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE), Miriam Martón y el director general de Cooperación, Andrés Carbonero.

Concretamente, 4 millones están dirigidos a favorecer la contratación de personas desempleadas, fundamentalmente de los colectivos "más vulnerables", para realizar obras y servicios de interés general o social por parte de entidades locales de Navarra.

Por otro lado, otros 5,1 millones se destinarán al fomento de empleo de jóvenes menores de 30 años, tanto en régimen de prácticas como en empresas de áreas económicas prioritarias de la estrategia de especialización inteligente, así como a la contratación de colectivos con dificultades de inserción, como perceptores de Renta Garantizada o personas desempleadas de larga duración, entre otros.

Según ha informado el Ejecutivo foral en nota de prensa, estas subvenciones dirigidas a fomentar el empleo de jóvenes están dotadas con 3 millones de euros, mientras que la contratación de personas con mayores dificultades de inserción cuenta con una doble partida presupuestaria para 2022: 600.000 euros de fondos propios y 1,5 millones de fondos adicionales europeos REACT susceptibles de ampliación.

Tras la reciente aprobación de la reforma laboral, se subvencionarán con cargo a esta última convocatoria los contratos indefinidos y trasformación en indefinidos de las personas con mayores dificultades de inserción, así como los contratos de formación en alternancia. La convocatoria tendrá continuidad en 2023.

MÁS DE 2.000 PUESTOS DE EMPLEO GENERADOS EN 2021

En 2021, los ayuntamientos y mancomunidades contrataron a 824 personas en desempleo con ayudas del SNE. De ellas, 156 fueron personas perceptoras de Renta Garantizada y 277 fueron mujeres. Se ejecutaron 4,4 millones de euros en ayudas que oscilan desde los 400 hasta los 1.100 euros mensuales, dependiendo de los colectivos y de la duración de los contratos, que suelen estar relacionados con obras, servicios de piscina o limpieza de edificios públicos, entre otros sectores. El año pasado fueron 199 las entidades locales que recurrieron a estas medidas de fomento del empleo de personas con mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

En cuanto a los incentivos para la contratación por parte de empresas de jóvenes y de colectivos con dificultades de inserción, estas líneas de fomento del empleo generaron en 2021 un total de 1.127 contratos de trabajo, que suponen un aumento del 123% respecto a los 501 registrados el año anterior. 700 empresas distintas recurrieron a estos mecanismos de apoyo.

Atendiendo a las cifras de presupuesto ejecutado, el año pasado se destinaron a estas últimas subvenciones un total de 5.906.464 euros, "más del doble que en 2020, cuando se destinó al fomento de empleo en estas áreas la cantidad de 2.636.594 euros".

AYUDAS A COSTES EMPRESARIALES

Las ayudas de fomento a la contratación del SNE a empresas y entidades sociales varían según las convocatorias. Así, por la contratación a jóvenes en empresas tractoras de la economía, oscilan entre los 935 euros y los 1.100 euros al mes, con un máximo de 12 meses, dependiendo de las características de la persona contratada y la duración del contrato. También hay líneas de subvención con importes fijos, por ejemplo, entre 3.600 y 5.100 euros por contratar a jóvenes en prácticas según su nivel de titulación.

En el caso de los "colectivos de difícil inserción", así quedan las cuantías con los nuevos fondos europeos REACT: para contratos indefinidos o transformación en indefinidos de personas mayores de 45 años o de jóvenes menores de 30 inscritos en el Registro de Garantía Juvenil, 7.000 euros (si la persona además es mujer, 7.700 euros); para contratos suscritos con personas desempleadas de larga duración o con personas perceptoras de Renta Garantizada, 9.000 euros (si es mujer, 9.900 euros). Estas cuantías se refieren a jornada completa, si la jornada del contrato fuera menor, la cuantía será proporcional.

En caso de contratos de formación en alternancia a jornada completa, las subvenciones serán de 4.000 euros. Estos contratos deberán fijar un tiempo de trabajo efectivo no inferior al 30% de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo de aplicación en la empresa, o en su defecto, de la jornada máxima legal. No se subvencionarán los contratos de formación en alternancia en los que la suma del tiempo de formación y del tiempo de trabajo efectivo no alcance el 100% de la jornada laboral completa.

Todas estas líneas de fomento del empleo pueden ser consultadas en el apartado de Ayudas y subvenciones al empleo y la contratación de la página web del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare.

INCREMENTO DE AYUDAS A PROYECTOS DE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO

Por otro lado, el Gobierno de Navarra, a través de una convocatoria del departamento de Derechos Sociales publicada el pasado viernes 1 de abril en el BON, destinará este año 8.255.593 euros a las entidades locales para que desarrollen proyectos de empleo social protegido.

Esta cuantía supone un incremento de 3 millones de euros respecto al pasado año, debido a que va a contar con financiación adicional al través de los fondos REACT, en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra.

Este importe posibilitará la suscripción de contratos por un total de 4.400 meses de contratación frente a los 3.040 meses totales que se subvencionaron el pasado año. En 2021 participaron un total de 678 personas y se estima que este año se podrá alcanzar las 980 personas participantes.

El 60% de las ayudas deberán destinarse a la contratación de personas perceptoras de Renta Garantizada y al menos el 50% de las personas a contratar habrán de ser mujeres desempleadas, por ser éstas las que presentan mayores tasas de desempleo.

Para determinar las ayudas en cada caso, se tienen en cuenta criterios como el tamaño de los municipios, el porcentaje de personas desempleadas en la zona, la tasa de pobreza severa y el número de personas perceptoras de la renta garantizada.