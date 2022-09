Una encuesta sobre calidad de vida en Pamplona dice que el 97,6% de la población está satisfecha de vivir en la ciudad

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta sobre calidad de vida realizada por el Ayuntamiento de Pamplona señala que el 97,6% de la población está satisfecha de vivir en su ciudad y un 91,8% está satisfecha con su situación personal y con la vida que lleva. Esos porcentajes colocan a Pamplona, respectivamente, como la 3ª y 5ª ciudad europea en un estudio comparado de 84 ciudades en esos indicadores, con una evolución positiva desde 2018. El estudio recoge datos sobre otros aspectos como la seguridad, el empleo, la vivienda, la movilidad o la administración local.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el director de la Oficina Estratégica Municipal, José Costero, han presentado este lunes los resultados de esta encuesta realizada para la actualización, evaluación y seguimiento del diagnóstico de la Agenda Urbana de Pamplona 2030. El estudio se presenta con una doble comparativa: por un lado, con los resultados obtenidos en sendas encuestas realizadas por el Ayuntamiento de Pamplona en 2018 y 2020 y, por otra, con los resultados publicados por la Comisión Europea en el último informe del proyecto Urban Audit 'Report on the quality of life in european cities 2020', que reúne datos de otras 83 ciudades europeas. La encuesta está financiada con fondos Next Generation EU.

El cuestionario de la encuesta lo elaboró la Oficina Estratégica Municipal y ésta se llevó a cabo entre el 4 y el 12 de abril, con una muestra aleatoria de 700 personas mayores de 14 años residentes en Pamplona, manteniendo la proporcionalidad respecto a la realidad de la población de la ciudad. Este trabajo sirve, en definitiva, para conocer qué piensa la ciudadanía sobre Pamplona y es un punto de partida que permite a Pamplona compararse con las ciudades de Europa y tomar referencias para afrontar el actual momento con un contexto mundial de guerra en Ucrania y sus repercusiones en la economía o en el suministro y coste de la energía.

En su intervención, Maya ha señalado que "Pamplona es una ciudad de muy alta calidad de vida para vivir, tenemos muy buenos servicios, la valoración que se tiene de Pamplona desde fuera es altísima y los ciudadanos confirman con ese resumen que sienten que es una ciudad con una calidad de vida". "Cuando una ciudad confía en sí misma es más fácil que afronte las dificultades que vienen, pero estamos bien situados", ha dicho, para añadir que "tenemos que poner más el acento en que la administración es lenta y hay que mejorarlo". "No es fácil ser garantista y ser muy rápido, hay que mejorar el funcionamiento", ha incidido.

El alcalde ha señalado que "nos enfrentamos a un otoño difícil", pero ha añadido que "Pamplona está en una situación sólida porque casi todas las infraestructuras necesarias ya las tenemos hechas, no todas las ciudades están en la misma situación". Además, ha dicho, "estamos en una situación financiera estable, con muy poquita deuda". "Seamos positivos, partimos de una postura muy favorable", ha afirmado.

Ha añadido que "nuestro objetivo número uno es no subir impuestos y las ordenanzas fiscales se han elaborado con ese criterio de no subida de impuestos, no podemos cargar más a los ciudadanos". "Tenemos que hacer todo más fácil, más accesible", ha expuesto Maya.

CIUDAD INCLUSIVA

El 97,6% de satisfacción de vivir en Pamplona supone un ascenso de tres posiciones, de la 6ª en 2018 a la 3ª en 2022 en el ranking de ciudades europeas. La satisfacción se ha incrementado en 0,6 puntos. Ese buen dato se mantiene si se concreta el barrio en el que se vive, han detallado. Un 94,2% de las personas está contenta con el barrio en el que tiene su vivienda. Es la segunda ciudad europea en ese indicador, con un aumento de 42 puntos respecto a la encuesta realizada en el confinamiento de 2020. Donde mayor insatisfacción hay es en los barrios de Milagrosa y Etxabakoitz.

El 91,9% está satisfecho con su situación personal, un dato similar al de 2018 y un 7% mayor que es 2020. Un 91,8% está satisfecho con la vida que lleva, 9,6 puntos más que en 2020 y un 0,6% menos que en 2018. Pamplona es la quinta ciudad europea en estos aspectos, subiendo en el ranking 22 posiciones desde la 27ª que ocupaba en 2018.

Un 97,6% de la población considera Pamplona como un buen lugar para vivir (11ª posición) y un 96,9% la consideran un buen lugar para vivir para distintos colectivos sociales (2ª ciudad europea). El 62,3% cree que las personas extranjeras están bien integradas (9,9% más que en 2018), porcentaje que sube al 77,35 entre las propias personas foráneas. El 81% señala que la presencia de personas extranjeras es buena para la ciudad.

SEGURIDAD EN PAMPLONA

En relación a la seguridad, un 73,9% de las personas encuestadas se siente segura caminando de noche solas por la ciudad, pero hay un 22% que no lo considera así, sobre todo mujeres. Ese dato de la inseguridad coloca a Pamplona en el puesto 47 de 84 en un listado con las principales ciudades europeas. Ensanches y Etxabakoitz con los barrios con mayor percepción de inseguridad. Pamplona es, también, la ciudad donde menos robos se dan y la segunda donde se producen menos asaltos. El 86,6% confía en la Policía Municipal de Pamplona (puesto 16).

Según la encuesta presentada, el 88,3% de la población está satisfecha con la situación financiera de su familia, lo que se sitúa a Pamplona en el tercer puesto. Este ítem se ha incrementado en un 6,2% respecto a 2018 y en un 7,8% respecto a 2020. A pesar de ello, solo para el 24,2% es fácil encontrar una buena vivienda a precio razonable (57ª ciudad europea) y solo para el 57% es posible encontrar un buen trabajo. El 74% de las personas afirma estar, totalmente o más bien de acuerdo, con que la pobreza en Pamplona es un problema, frente al 22,4% que está en desacuerdo. En 2018, ese porcentaje era del 52,7%. El incremento puede estar condicionado por la pandemia y sus consecuencias y por la actual coyuntura social y económica, ha señalado el Consistorio.

En cuanto a la movilidad, la comparativa parte de que la mayoría de esas 84 ciudades europeas analizadas tienen un tamaño superior a Pamplona, por lo que algunos aspectos quedan desdibujados. Pamplona es la 1ª ciudad en desplazamientos andando, con un 51,4%, mientras que ocupa la última y penúltima posiciones en uso del transporte público, uso de motocicleta o uso de bicis. Está en el puesto 68 en el uso del coche. El tráfico es un problema para el 56% de la población.

CIUDAD SALUDABLE

El 94,8% de las personas encuestadas cree que Pamplona es una ciudad saludable para vivir (1,8% menos que en 2018). Esa sensación se transmite a la hora de que el 80,6% de las personas considera que tiene buena salud (2ª ciudad europea). El 85% está satisfecho con la limpieza (5,1% más que en 2018), con Casco Antiguo y Ermitagaña como barrios con peor valoración de este indicador; el 84,4% está satisfecho con el sistema de recogida de residuos (5,6% menos que en 2018) y el 79,5% está satisfecho con el nivel de ruido, con Mendebaldea como barrio más insatisfecho.

Pamplona es la número 1 en el ranking de ciudades europeas en satisfacción de su población con los espacios públicos con un 96,3%, indicador que ha subido un 5% desde 2018. Los mayores ratios de esa satisfacción se centran en los espacios verdes (98% y primera en el ranking), en el comercio de proximidad (82,4%), instalaciones deportivas (81,5%), estado de edificios y calles (81,1%) y red educativa (79,6%). Por el contrario, la ciudad tiene margen de mejora en la oferta de ocio y en los espacios culturales.

Por último, en la valoración de la calidad de la administración local, un 74,6% cree que los servicios públicos son eficientes (5,5 puntos menos que en 2018) y un 69,8% confía en la administración municipal (3,8 puntos más que en 2018). Pamplona debe mejorar en aspectos como el tiempo para resolver una solicitud, la sencillez de los procedimientos, la accesibilidad online o las tasas que cobra la administración.