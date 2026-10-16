Eneka Maiz y Floren Aoiz liderarán las candidaturas de EH Bildu al Congreso y al Senado por Navarra

Eneka Maiz, candidata de EH Bildu al Congreso de los Diputados por Navarra. - EH BILDU

PAMPLONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Eneka Maiz, actual parlamentaria de EH Bildu, exalcaldesa de Etxarri-Aranatz, miembro del Consejo Navarro de Educación y del Consejo Navarro del Euskera, será la cabeza de lista en Navarra de la coalición abertzale al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Según ha dado a conocer este viernes la coalición, le seguirán en la lista Mikel Oteiza Iza, alcalde de Villava, junto a Ainhoa Bueno Munarriz, militante del movimiento juvenil y concejala de Abaurrea Alta, y Arturo Goldaracena Asa, exalcalde de Tafalla. También forma parte de la candidatura Bel Pozueta Fernandez, diputada de EH Bildu en el Congreso las últimas dos legislaturas.

Completan la lista como suplentes Peio Martinez de Eulate Maestresalas, pelotari y exconcejal del Ayuntamiento de Pamplona; Iraia de la Torre Landera, militante euskaltzale de Azagra; y Beñat Jusue Rosano, responsable político de EH Bildu en la Ribera.

En cuanto al Senado, la candidatura estará encabezada por Floren Aoiz Monreal, responsable de Relaciones Políticas de EH Bildu, escritor y presidente de la Fundación Iratzar, que también fue miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Le acompañan Paula Garcia Garcia, responsable política de EH Bildu en Pamplona y militante del movimiento feminista, y Angel Martin Unzue Ayanz, sindicalista y alcalde de Aoiz.

Por otro lado, la lista de Álava al Congreso la encabezará Mikel Otero Gabirondo, mientras que al Senado lo hará Josu Estarrona Elizondo; en Vizcaya, el primer puesto lo ocupa Oskar Matute, que además asumirá la portavocía del Grupo Parlamentario en el Congreso; y en el Senado, la cabeza de lista será Edurne Bideguren Gabantxo. Por último, en Guipúzcoa, Oihana Etxebarrieta Legrand ocupará el primer puesto de la lista el Congreso, mientras que Sonia Jacinto García lo hará al Senado.

"RELEVO GENERACIONAL"

EH Bildu ha dado a conocer su propuesta de candidaturas, que "apuesta por dar continuidad al trabajo desarrollado en Madrid durante los últimos años, impulsar el relevo generacional e incorporar perfiles con una amplia trayectoria política e institucional, tanto en el ámbito municipal como en el parlamentario".

Tal como ha destacado la formación abertzale, todas las personas que integran las candidaturas "comparten el proyecto colectivo de EH Bildu, que afronta esta cita electoral con el objetivo de ganarle la partida al bloque reaccionario y seguir avanzando en la ampliación de los derechos y las libertades de la ciudadanía".

En este sentido, ha asegurado que "anteponer los intereses del país a los partidistas y defender Euskal Herria y a su gente serán los principales objetivos de la candidatura".

La dirección de EH Bildu, reunida en San Sebastián, ha querido reconocer, en primer lugar, "el compromiso" de Mertxe Aizpurua, Bel Pozueta y Jon Iñarritu -que no repetirán en el Congreso-, así como la labor que han desempeñado durante los últimos años.

"La izquierda soberanista constituye una comunidad formada por personas militantes y valientes que trabajan en favor de un proyecto colectivo, movidas por la única voluntad de servir al país y a su gente", ha remarcado.

Asimismo, la dirección de la izquierda soberanista ha puesto en valor el trabajo realizado por los grupos parlamentarios de la formación en ambas Cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado.

La Mesa Política ha valorado "muy positivamente esta labor" y ha considerado que, "gracias al esfuerzo realizado, Euskal Herria se encuentra en mejores condiciones para afrontar los retos que vienen". Por ello, ha afirmado que "la ciudadanía vasca reconocerá este trabajo en las urnas en las próximas elecciones del 29 de noviembre".