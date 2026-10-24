Un ensayo clínico de fase I obtiene resultados "prometedores" en pacientes con cáncer colorrectal metastásico

Ana Landa e Ignacio Matos, oncólogos médicos del Área de Cáncer Gastrointestinal e investigadores -respectivamente- de los estudios fase I y fase II/III para cáncer colorrectal metastásico. - CANCER CENTER CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ensayo clínico de fase I de un conjugado anticuerpo-fármaco o ADC ha conseguido resultados "prometedores" en pacientes con cáncer colorrectal metastásico que habían dejado de responder a los tratamientos de primera y segunda línea para este tumor. Después de participar en esta investigación internacional, el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) ya ha abierto la fase II/III del ensayo, que deberá confirmar la eficacia de la terapia en más pacientes.

El CCUN y el Hospital General Universitario Gregorio Marañón son los dos hospitales españoles incluidos en este estudio de fase I de 66 pacientes, que ha mostrado un aumento de la supervivencia global (de 10 a 14 meses) entre los pacientes que recibieron el ADC -una molécula que combina quimioterapia a altas dosis y un anticuerpo dirigido a la célula tumoral-, tras haber completado otras dos líneas previas de tratamiento.

El ensayo se ha publicado en la revista Annals of Oncology, coincidiendo con su presentación en el congreso anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) en Madrid, y ha servido para probar un ADC, un medicamento que une a la quimioterapia un anticuerpo que reconoce las células tumorales.

En una nota de prensa, Ana Landa, oncóloga médica del Área de Cáncer Gastrointestinal del CCUN, explica que "estos tratamientos permiten dirigir mejor la quimioterapia al tumor y, así, facilitan administrar una dosis mayor, que no sería tolerable si se administrara de la misma manera que una quimioterapia convencional".

Otro dato de especial relevancia, como explica Landa, es que, a pesar de que esta terapia ADC se dirige contra la proteína MET que expresa el tumor, "los resultados se han obtenido en pacientes que no estaban seleccionados por ese criterio, lo que abre la posibilidad de que se pueda ofrecer en el futuro a más personas". Muchos de estos tratamientos contra el cáncer solo pueden administrarse a pacientes cuyos tumores presentan determinadas alteraciones moleculares o expresan una proteína específica, lo que limita el número de personas que pueden beneficiarse de ellos.

Después de estos resultados clínicos, el CCUN participa también en un ensayo fase II/III que estudia la actividad antitumoral y la eficacia del tratamiento en un número mayor de pacientes. Ignacio Matos, oncólogo médico del Área de Cáncer Gastrointestinal, señala que "los nuevos estudios serán fundamentales para determinar si los resultados preliminares pueden traducirse en un cambio del tratamiento habitual de la enfermedad".

El cáncer colorrectal es el tumor con mayor incidencia en España si se consideran conjuntamente hombres y mujeres. Según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 2026 se diagnosticarán 44.132 nuevos casos. Una parte de estos pacientes presenta metástasis en el momento del diagnóstico, mientras que otros desarrollan enfermedad metastásica durante su evolución.