Las entidades locales dispondrán en 2027 de hasta 650.000 euros para poner en marcha medidas contra el cambio climático

El consejero Aierdi, junto al alcalde de Aoiz, Ángel Unzué, y representantes de las entidades participantes en la IV Jornada Regional del Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía de Navarra, celebrada en Aoiz. - UNAI BEROIZ

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

En 2027 la Comunidad foral dará un paso más en el apoyo a las entidades locales en sus acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático. El proyecto de Presupuestos para 2027 recoge un importe de 650.000 euros en una nueva subvención para que los municipios puedan poner en marcha acciones sobre urbanismo adaptado, medio natural, gestión del agua y prevención en salud. Servirán, por ejemplo, para seguir trabajando en refugios climáticos, sistemas de drenaje sostenible (SUD) o aumentar sus zonas verdes.

A día de hoy, 198 entidades locales de Navarra tienen aprobada su planificación estratégica en esta materia, mediante su propio Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES). Estas hojas de ruta frente al cambio climático establecen un análisis pormenorizado de necesidades y una planificación para enfrentarse con los nuevos escenarios. Hay entidades que ya han comenzado a aplicar sus planes, otras se disponen a abordar las medidas que recogen y una docena están pendientes de aprobar el documento en sus plenos. A esas entidades se suma la planificación climática de otros 15 municipios pirenaicos y 3 juntas de valle (proyecto LIFE PYRENEES4CLIMA).

Esa es la foto actualizada y la propuesta para la IV Jornada Regional del Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía de Navarra, celebrada este viernes en la casa de cultura de Aoiz. El pacto es "una iniciativa europea que busca una actuación global eficaz, basada en la coordinación de medidas desde lo local". En estos momentos este foro acoge a 229 entidades locales que, en total, agrupan el 91,7% de la población de la Comunidad foral. Hoy se especificaba que las entidades locales que cuenten en 2027 con un plan PACES aprobado tendrán prioridad para optar a la nueva línea de ayudas, ha informado el Gobierno foral.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Jose Mari Aierdi, ha sido quien se ha encargado de la apertura de la jornada, junto con el alcalde de Aoiz, Ángel Unzué. El consejero ha querido recalcar que Navarra quiere dar un nuevo impulso a la acción climática desde el ámbito local. Por eso, el proyecto de Presupuestos para 2027 contempla esta nueva línea de ayudas para que el esfuerzo realizado en la planificación se traduzca en actuaciones concretas que mejoren la eficiencia energética, reduzcan las emisiones y refuercen la adaptación de los municipios. Las entidades que cuenten con un PACES aprobado tendrán prioridad para acceder a estas ayudas, porque planificar ha sido un paso necesario para poder pasar a la acción.

NUEVAS AYUDAS A ENTIDADES LOCALES

Tras la planificación climática a la medida de cada localidad en temas como eficiencia energética, renovables, movilidad sostenible o en creación de espacios urbanos más saludables y resilientes, ahora la estrategia entra en una segunda fase, centrada en incrementar el apoyo económico de la Dirección General de Medio Ambiente para la implementación de esos Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible.

En ese vector, la implementación, se encuadrarán las nuevas subvenciones. Las ayudas financiarán proyectos y obras que encajen en las líneas vinculadas a urbanismo adaptado al cambio climático (renaturalización, conectividad, refugios climáticos...) y a medio natural, pero también a la gestión integral del agua y a la implantación de sistemas de drenaje sostenible (SUDS). Finalmente, también contemplarán la prevención de enfermedades y de efectos relacionados con el cambio climático sobre la salud.

Estas ayudas para entidades locales ofrecerán prioridad para aquellas medidas ya aprobadas dentro de un PACES y dependerán de la Oficina de Cambio Climático de Navarra. Será la primera convocatoria de subvenciones para este ámbito desarrolladas por ese servicio, recogido en la Ley Foral de Transición Energética y Cambio Climático y creado en 2023. Estas subvenciones, así como los PACES, y el propio pacto, son esfuerzos concurrentes para alcanzar los objetivos de la Hoja de Ruta integrada de Energía y Clima de Navarra 2050 (ENERKLINA 2050).

PACES: MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN PLANIFICADA

Las 229 entidades locales que forman parte del Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía en la actualidad representan al 91,7% de la población de la Comunidad foral. Este foro es una iniciativa para trabajar por un estatus de 'neutralidad climática' para la Unión Europea en 2050, reduciendo los gases de efecto invernadero (GEI) gracias a la mejora de la eficiencia energética y de un mayor uso de fuentes de energía renovables. Se trata de mitigar el cambio climático, combatiendo a la vez la pobreza energética a través de una transición justa, ha añadido el Ejecutivo.

Pero, además, es un foro para generar medidas de adaptación a los efectos de ese fenómeno, un espacio de encuentro, aprendizaje y cooperación entre las entidades locales navarras.

BAZTAN, RONCAL, OLLO, PAMPLONA Y ARTAJONA

En la sesión de este viernes se han podido conocer buenas prácticas en gestión forestal adaptativa, prevención de incendios, alimentación saludable, ganadería extensiva, economía circular, permacultura o mediciones ciudadanas de temperatura en núcleos urbanos. Seis de las propuestas que se han compartido hoy han quedado plasmadas en audiovisuales, disponibles en los canales de distribución del Gobierno de Navarra.

Son iniciativas que se desarrollan en Baztan (alimentación saludable y sostenible en la escuela infantil y en la residencia de personas mayores), Roncal / Erronkari ('Escuela de Pastoreo'), Ollo (transformación de aceite doméstico en jabón líquido), Pamplona ('Trastoteka'); Artajona ('Bosque de Alimentos') y Tafalla ('Adapta Tafalla').