Entregados los premios a las investigaciones ganadoras de las VII Jornadas Doctorales del G-9

Publicado 22/04/2019 17:00:55 CET

PAMPLONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo 9 de Universidades ha entregado los premios a los autores de los pósteres científicos premiados en las VII Jornadas Doctorales del G-9, celebradas recientemente en Logroño y organizadas conjuntamente por el Grupo 9 de Universidades, el Vicerrectorado de Investigación, la Escuela de Máster y Doctorado, y la Unidad de Cultura Científica (UCC+i) de la Universidad de La Rioja.

Las VII Jornadas Doctorales del G-9 tenían por objetivo poner de relieve la importancia del grado de doctor (la máxima cualificación académica que puede obtenerse en España) ante la sociedad, en general, y ante el entorno empresarial, en particular. Además, buscaban "facilitar el conocimiento mutuo de los doctorandos, difundir su actividad investigadora, ofrecerles posibles alternativas profesionales al desarrollo de la carrera investigadora universitaria y resaltar el papel de los doctorandos como portadores de innovación hacia las empresas", ha explicado en una nota la UPNA.

Los ganadores, por categorías, son los siguientes: en 'Arte y Humanidades', el premio del jurado recayó en Marta Fernández Siria (UIB) por 'Castillos y Palacios del Reino de Mallorca. Función y definición de los espacios y de sus elementos constructivos y decorativos en época medieval' y accésit fue para Aitxiber Elejalde Sáenz (UPV/EHU), por 'La traducción de ciencia ficción en la literatura y las series: el caso de Altered Carbon'. El premio de los doctorandos recayó en Isabel Moro Palacios (UC), por 'El turismo de cuevas en Cantabria' y el accésit, en Bárbara López Sotos (UCLM) por 'Arquitectura religiosa gótica en la Diócesis de Cuenca (1400-1525): primeros resultados'.

En la categoría de 'Ciencias', el premio del jurado y doctorandos fue para Andrea Costa López (UIB) por 'Validación de células sanguíneas humanas como biomarcadores de salud: ESTUDIO METAHEALTH-TEST'. En cuanto a los accésit, el del jurado fue para Marta Jiménez Salcedo (UR) por 'Fotodegradación de fármacos en agua empleando nanomateriales como catalizadores' y el de los doctorandos, para Daniel Romero Guzmán (UEx), por 'Respuesta eléctrica de titanio recubierto con hidroxiapatita'.

En 'Ciencias de la Salud' el primer premio del jurado y los doctorandos recayó en Íñigo Terrén Martínez (UPV/EHU) por 'Inmunoterapia contra el cáncer: potenciando células Natural Killer'. Por su parte, el accésit del jurado fue para Belén Calvo Rodríguez (UCLM) por 'Optimization of brain dissociation methods for flow cytometry analysis of microglia and astrocyte markers' y el de los doctorandos, para Isabel Gálvez Galán (UEx) por 'Mecanismos de Efectividad de Estrategias Anti-Inflamatorias No Farmacológicas (Balneoterapia y Ejercicio Físico) en Patologías Inflamatorias Sistémicas de Bajo Grado: Osteoartritis y Obesidad'.

Por su parte, en 'Ciencias Sociales y Jurídicas', Andrea Yupanqui Concha (UIB) resultó la ganadora del premio del jurado y los doctorandos por '¿Qué se sabe sobre esterilizaciones forzadas en mujeres y niñas con discapacidad?'. En el caso del accésit, el del jurado fue para Ana Mosquera de la Fuente (UR) por 'En-tienda el futuro: la omnicanalidad en el comercio minorista' y el de los doctorandos, para Bertha Massiel Sánchez Miranda (UZ), por 'Interrelación del sistema económico neoliberal y el sistema patriarcal: impacto en las mujeres trabajadoras de maquila'.

En 'Ingeniería y Arquitectura', el premio del jurado recayó en Ignacio Dols Juste (UEx) por 'Basílica de Santa Lucía del Trampal. Nuevos criterios de interpretación' y el de los doctorandos, en Javier Ortún Terrazas (UZ) por 'Ingeniería facial en la infancia: La disciplina que devuelve la sonrisa'. El accésit del jurado fue para Marta Vila Cortabitarte (UPV/EHU) por 'Inducción magnética y subproductos industriales para el mantenimiento de carreteras' y el de los estudiantes, para Enrique Hernández Balaguera (UCLM) por 'Caracterización de la médula espinal normal y lesionada utilizando espectroscopía de impedancia eléctrica'.