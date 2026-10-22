Esnaola destaca en Turespaña la "diversidad, autenticidad y no masificación" como el atractivo turístico de Navarra

La consejera Esnaola en la mesa redonda de Turespaña. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha participado este jueves en la VI Convención Turespaña celebrada en Zaragoza, con el turismo internacional como eje para analizar la transformación del modelo turístico español, la evolución de los mercados emisores, la inteligencia artificial y las nuevas estrategias de promoción y comercialización.

En concreto Esnaola ha tomado parte en la mesa redonda 'Destinos con identidad: estrategias autonómicas para ganar relevancia internacional', junto a otros representantes autonómicos del sector. En ella, ha destacado los datos que tiene Navarra sobre el turismo, que lejos de situar a los Sanfermines como única puerta de entrada, hablan de que actualmente la motivación principal del turista internacional para visitar la Comunidad foral, está muy vinculada por el aspecto deportivo, cultural y gastronómico.

La mayor parte de esta demanda internacional, según las estadísticas, proviene sobre todo de Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania y Estados Unidos. Un turista que busca actividades deportivas exclusivas de bici, montaña, trecking o Camino de Santiago, combinadas con experiencias culturales y gastronómicas, ha indicado.

Además, la consejera ha destacado lo que en su opinión diferencia a Navarra de otros destinos, que la diversidad de paisajes, recursos y experiencias, y autenticidad y la no masificación.

VI CONVENCIÓN TURESPAÑA

Organizada por el Instituto de Turismo de España (Turespaña), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, la Convención reúne estos días en el Palacio de Congresos a más de 500 profesionales, entre representantes de administraciones, destinos, empresas, asociaciones y expertos nacionales e internacionales.

La evolución de los grandes mercados emisores tiene en esta edición un papel destacado, con representantes de ABTA (Reino Unido), DRV (Alemania) y USTOA (Estados Unidos), mientras que Cámara de Comercio de España, CEOE y Exceltur analizarán los retos de la empresa española en su expansión internacional.

La Convención sirve, además, para presentar las novedades en el análisis de los flujos turísticos internacionales, desarrollados por el INE, una información clave para la toma de decisiones; y el Plan Marco de Actuación de Turespaña 2026-2028, que orientará la actuación del organismo durante los próximos años. Además, de nuevas fórmulas de promoción y comercialización internacional como 'Spain is Much More Road Trip. Influencia con estrategia' y el papel de creadores de contenido, la promoción experiencial y nuevas formas de inspirar al viajero internacional.