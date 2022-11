Esparza asegura que el Gobierno del PSN "tiene los días contados" porque "le va a pasar factura sus pactos con Bildu"

Defiende que la competencia de Tráfico se transfiera a Navarra y se preste entre la Policía Foral y la Guardia Civil

PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha apelado este domingo al votante "descontento" de cara a las próximas elecciones de mayo en la que "salimos a gobernar". Y ha asegurado que el actual Gobierno de Navarra "tiene los días contados" y "no va a continuar" porque al PSN "le van a pasar factura sus mentiras y sus pactos con EH Bildu".

Así se ha pronunciado durante su intervención en el Día del Partido, que se ha celebrado este domingo en el Auditorio Baluarte de Pamplona. La formación regionalista ha recuperado este cita después de suspenderla dos años por la pandemia. En este sentido, Esparza ha recordado a las personas que han fallecido en este tiempo, entre ellas a Rafael Gurrea y Javier Gómara, "pilares fundamentales en UPN".

Esparza ha resaltado que "tenemos por delante unos meses apasionantes" de cara a los próximos comicios de mayo. Ha lamentado que "vamos a recibir una Navarra debilitada y empobrecida" porque las dos últimas legislaturas con el Ejecutivo foral "en manos de EH Bildu han alejado a Navarra de los puestos de referencia que siempre había liderado".

A lo que se suma una pandemia que "se ha gestionado peor" en Navarra y un alza "generalizada" de los precios "sin que el Gobierno de Navarra haya ayudado a la gente con medidas efectivas, en tiempo y forma". A pesar de ello, se ha mostrado convencido de que "le vamos a dar la vuelta y que, con UPN en el Gobierno, Navarra volverá a brillar de nuevo".

En las próximas elecciones, ha subrayado, "salimos a gobernar". Algo que comparten, ha asegurado, "cada vez más ciudadanos descontentos con este Gobierno" y los votantes "desencantados" del PSN que se han dado cuenta "de que les han engañado" y "se han cruzado todas las rayas". Ciudadanos que "tienen en UPN la alternativa para cambiar el rumbo de Navarra". Y ha recalcado que "solo hay dos opciones: o un gobierno del PSN con Bildu o un gobierno en torno a UPN".

Javier Esparza ha afirmado que los navarros están "hartos" de "gobiernos multipartitos", de "populismos", de "pagar más impuestos" y de "políticos sin escrúpulos, que pretenden justificar lo injustificable solo para mantenerse en el poder".

En este sentido, ha mostrado su preocupación por la "degradación de la política" generada por "los que son capaces de conceder indultos a delincuentes por puro interés partidista", quienes "aprueban leyes cuya aplicación permite reducir condenas a agresores sexuales" y "echan la culpa a los jueces de su chapuza", quienes quieren eliminar el delito de sedición o malversación "para seguir gobernando", acercan a presos de ETA "a cambio de que les aprueben los presupuestos" y pactan con "quienes siguen reivindicando, sin el más mínimo arrepentimiento, el terrorismo de ETA".

"REPUGNANTE" ACUERDO CON EH BILDU PARA TRANSFERIR TRÁFICO

Javier Esparza se ha referido también al pacto alcanzado entre el Gobierno de España y EH Bildu para que la transferencia a Navarra de la competencia de Tráfico se realice antes del 31 de marzo. Un acuerdo que ha calificado de "repugnante" y ante el que María Chivite "lo aplaude y se convierte en cómplice".

Ha afirmado que si EH Bildu "celebra como un gran logro" este acuerdo es porque "quiere a la Guardia Civil fuera de Navarra, y saben que con esto han puesto el primer paso para conseguirlo" "Si la Guardia Civil deja de prestar tráfico en Navarra, cada vez se necesitarán menos efectivos, cada vez habrá menos guardias civiles en Navarra", ha aseverado.

Ha acusado al PSN de intentar "manipular" para "justificar lo injustificable" y ha criticado que, el pasado viernes, "nos pretendió tender una trampa" con una declaración institucional "cuya única finalidad era que la votáramos en contra. Les salió mal".

En este sentido, ha destacado que "en UPN vamos a seguir defendiendo el Fuero" y "no vamos a renunciar a defender la presencia de la Guardia Civil en nuestras carreteras". Y ha reivindicado que la competencia de tráfico pase a Navarra y que "se siga prestando como hasta ahora: entre la Policía foral y la Guardia Civil".

Esparza ha defendido que UPN ha demostrado "de sobra" su capacidad de llegar a acuerdos con PP y Cs, pero también con PSN y Geroa Bai en "cuestiones puntuales que eran buenas para Navarra". Ha destacado que "pactamos con todos" menos con quienes "siguen empeñados en defender a asesinos", refiriéndose a EH Bildu. "Nunca seré presidente con su apoyo", ha manifestado.

"GANAS" DE LLEGAR AL GOBIERNO CON UN PROYECTO "SIN ATADURAS"

El presidente de UPN ha expresado su "ganas" de llegar al Gobierno foral para que EH Bildu "no decida nada en Navarra". También para implantar medidas para reducir las listas de espera y ofrecer una Atención Primaria "fuerte", para bajar impuestos a familias y empresas, para recuperar la Carta de Capitalidad de Pamplona y otorgar una a Tudela, para que el Canal de Navarra "llegue por fin a la Ribera" y el TAV "avance con decisión", y para "defender el empleo en la planta de Volkswagen en Landaben y que no sea una sucursal de la de Martorell".

Javier Esparza ha remarcado que, tras las próximas elecciones, quiere liderar un "proyecto político propio para Navarra" y "sin ataduras". "Leal con España pero exigiendo también lealtad con Navarra", ha señalado.

Ha asegurado que en el PSOE y el PSN "están muy nerviosos y preocupados" ante los votantes "descontentos" y ha llamado a "movilizar" a estas personas y convencerlas de que "quedándose en casa no van a solucionar nada". Tampoco "votando a partidos que en Navarra no van a sumar" ni "pensando que no nos van a dejar gobernar porque se van a volver a unir todos otra vez".

Algo que "no va a ser así", ha asegurado Esparza, que se ha mostrado convencido de que "vamos a hacer un magnífico resultado" y que el reparto de escaños entre las fuerzas que hoy gobiernan "va a ser diferente" al de hace cuatro años. Ha recordado que en 2015 parecía que el gobierno cuatripartito "había venido para quedarse" pero en 2019 "obtuvimos un gran resultado", recuperando ayuntamientos como Pamplona y Tudela y con una "mayoría constitucionalista más que suficiente para gobernar Navarra". Sin embargo, el PSN "cruzó la línea roja" y "se unió a EH Bildu".

"Ya cambiamos el Gobierno en 2019" y "vamos a volver a cambiarlo en 2023", ha vaticinado Esparza, que ha asegurado que el actual Ejecutivo foral "tiene los días contados" y "no va a continuar porque al PSN le van a pasar factura sus mentiras y sus pactos con EH Bildu".