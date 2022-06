Esparza cuestiona la gestión del Gobierno foral en los incendios y PSN dice que no es momento de "oportunismo político"

PAMPLONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado este lunes que, tras hablar con personas afectadas por los incendios declarados el sábado en Navarra y visitar varias zonas, el mensaje que le han trasladado es que ha habido "falta de coordinación" por parte del Gobierno de Navarra y que han estado "solos". "Eso dicen los ciudadanos en el territorio", ha sostenido Esparza, en declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha valorado la labor de "coordinación" del Gobierno foral y ha señalado que no es momento de "oportunismo político" para criticar al Ejecutivo, sino de agradecer la labor de los profesionales y voluntarios implicados en las tareas de extinción.

Durante su intervención, Esparza ha dado las gracias "a todas las personas que están luchando contra incendios, a bomberos, al Guarderío de Medio Ambiente, a la Policía Foral, a la Guardia Civil, a la UME, al 112, a policías municipales, a voluntarios de Protección Civil, personal de Cruz Roja, alcaldes y alcaldesas que han estado al pie del cañón en sus municipios, a agricultores, que están haciendo una magnífica labor haciendo cortafuegos".

También ha destacado el papel de vecinos de las localidades afectadas y cercanas que "han sabido acoger, que han puesto su casa a disposición de quien ha hecho falta y han ofrecido comida y bebida en un ejercicio de solidaridad que hay que poner en valor".

Esparza ha asegurado que en las conversaciones que ha mantenido con vecinos "hay dos palabras: una es que falta coordinación y la otra es que han estado solos". "Eso dicen los ciudadanos en el territorio, eso se ha repetido de forma recurrente en esas visitas, se nos contó que se les avisó cuando ya estaba el fuego encima del pueblo, que había informaciones contradictorias. El Gobierno anterior eliminó la Agencia Navarra de Emergencias, que hacía una gran tarea, y este Gobierno no ha hecho nada para recuperarla ni para mejorar la coordinación", ha censurado.

Javier Esparza ha afirmado que, "una vez que el fuego se apague, habrá que hacer análisis de lo sucedido" y ha señalado que más allá de factores como las altas temperaturas o la sequía "es evidente que los ciudadanos se están haciendo preguntas". "¿Qué trabajos de limpieza o desbroce se han hecho durante la primavera? ¿Por qué se ha esperado tanto para aprobar una orden foral que tratara esta situación? ¿Cuándo se pidió ayuda a otras Comunidades? Todas esas cosas se tienen que poner encima de la mesa", ha asegurado.

"El Gobierno tendrá que reflexionar sobre lo que ha sucedido y dar las explicaciones oportunas, pero no da la cara, no pone soluciones y echa balones fuera, pide responsabilidad a todo el mundo pero no se le puede pedir responsabilidad a él", ha añadido.

Por otro lado, Javier Esparza ha solicitado que el Estado declare Navarra como zona catastrófica y que "las ayudas a los afectados lleguen con la mayor brevedad posible". Además, ha reclamado que se trabaje, "en cuanto el fuego esté extinguido, en un plan de recuperación medioambiental para recuperar ese patrimonio que ha perdido Navarra".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que ahora es "momento de agradecer" la labor de las personas implicadas en la extinción de incendios, no de tener "oportunismo político para criticar", y ha valorado la labor de coordinación que está desarrollando el Gobierno de Navarra y la colaboración de otras administraciones como el Gobierno de España y los Gobiernos de Euskadi, La Roja, Castilla-La Mancha o Canarias.

El parlamentario socialista ha dado las gracias "a todas las personas que en Navarra están dándolo todo para evitar el drama de los incendios y extinguirlos de una vez por todas, gracias a los bomberos, a Protección Civil, a Policía Foral, a la Guardia Civil, a la UME, a los voluntarios, a los agricultores que están colaborando para hacer cortafuegos".

"Todos los esfuerzos se están poniendo encima de la mesa y todos los esfuerzos son necesarios para acabar con este drama que estamos padeciendo estos días", ha afirmado.

Además, Alzórriz ha explicado que la presidenta de Navarra, María Chivite, está en conversaciones con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para solicitar la declaración de Navarra como zona gravemente afectada por emergencia de protección civil.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, también ha expresado su agradecimiento a los efectivos implicados en las tareas de extinción de los incendios y ha mostrado su solidaridad con los afectados, que "han vivido el temor ante el desalojo de sus viviendas". "Nos congratulamos porque a pesar de la gravedad de lo vivido en estos días no se ha producido ninguna víctima personal y esta debe ser nuestra prioridad", ha afirmado.

En todo caso, Barkos ha precisado que "no se ha terminado el riesgo, toca seguir trabajando para extinguir el fuego, en una tarea que corresponde dirigir al Gobierno y a los ayuntamientos, a los que trasladamos toda nuestra colaboración". En ese sentido ha abogado por una "acción coordinada desde los grupos parlamentarios en un momento en el que el protagonismo político no puede tener más dimensión que la de trabajar desde el interés general, desde todas las instituciones".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha asegurado que "es muy duro lo que están viviendo las personas afectadas y el desastre ecológico que se va a vivir después del incendio", por lo que ha expresado su "solidaridad con la población y el reconocimiento a los recurso y servicios, especialmente bomberos, agricultores y ciudadanos que están prestando su ayuda en estos momentos complicados".

Araiz ha afirmado que ahora debe primar la extinción de los incendios, pero ha señalado que "habrá que hacer reflexiones en los próximos días y semanas" cuando se estabilice la situación. "Tenemos dudas de si el Gobierno ha llegado tarde en las decisiones, alguna duda sobre si la planificación y previsión de recursos ha sido la correcta, y si en materia de prevención hay cosas que mejorar para que no se repitan", ha asegurado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha expresado su agradecimiento a las personas implicadas en las tareas de extinción y ha señalado que "no es el momento de politizar el asunto, no es momento de mirar a las responsabilidades". "Navarra, a 40 grados, con la tierra seca y este viento, se quema y esto es un problema climático de primer orden, y nos lo han expresado los bomberos, que el fuego es inapagable en esas condiciones, y lo único que pueden hacer es perimetrar", ha explicado.

Buil ha afirmado que "la emergencia climática se está expresando en Navarra a través de catástrofes, que son muy poco predecibles y de una magnitud cada vez mayor y más peligrosa".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha mostrado su "consternación por los daños ambientales, los sociales y personales de los incendios que han asolado miles de hectáreas". "Espero que el Gobierno de Navarra acompañe en la reconstrucción de los daños y felicito a la población de todas las localidades que han sido afectadas porque han tenido un comportamiento ejemplar", ha señalado.