Esparza dice que al acuerdo UPN y PP le "ha dolido" al PSN: "Este acuerdo hará que el PSN pierda las elecciones"

El portavoz de UPN, Javier Esparza. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha manifestado este lunes que el acuerdo de UPN y PP para las elecciones generales "le ha dolido" al PSN y "creo que tienen motivos" porque "este acuerdo va a hacer que el Partido Socialista pierda las elecciones en Navarra".

"Este acuerdo de fondo lo que va a reflejar es lo que va a pasar en Navarra; y lo que va a pasar en Navarra es que el Partido Socialista es tercera fuerza", ha dicho Esparza, para añadir que "cada día Bildu es más fuerte y cada día el Partido Socialista es más dependiente de EH Bildu".

Esparza ha manifestado que "UPN va a defender Navarra por encima de cualquier cosa; y de la misma forma que todo el mundo sabe eso, todo el mundo sabe que el Partido Socialista defiende la presunta corrupción de Santo Cerdán, defiende los acuerdos indecentes con Euskal Herria Bildu y defiende las listas de espera en salud, en vivienda, en dependencia y defiende la paralización de proyectos como el tren de alta velocidad, el Canal de Navarra o Belate".

En declaraciones a los medios tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Esparza ha criticado además que la presidenta navarra, María Chivite, "ha blanqueado a un partido político que es capaz de poner como candidato a Floren Aoiz, una persona que fue el portavoz de Herri Batasuna en el año 95, en los años duros de ETA, un portavoz que defendió abiertamente y sin ningún tipo de pudor el asesinato, la extorsión y el terrorismo porque lo justificó cada una de las veces en las que intervino, un señor que después de la liberación de Ortega Lara rápidamente advirtió de que después de la borrachera policial viene la resaca y a los pocos días ETA asesinó de forma miserable a Miguel Ángel Blanco".

Esparza se ha preguntado así "qué mensaje quiere trasladar EH Bildu poniendo a Floren Aoiz de número uno al Senado" en Navarra; y ha añadido que "el mensaje es muy claro, es de reconocimiento a quienes defienden los terroristas, es el reconocimiento a una labor de toda una vida defendiendo el terrorismo y defendiendo a los terroristas y a ETA".

"Y con esta formación política el Partido Socialista está gobernando Navarra y a esta formación política, el Partido Socialista le ha dado la alcaldía de Pamplona", ha censurado el portavoz de UPN, quien ha incidido en que "es grave que EH Bildu haga estas cosas, pero más grave todavía es que el Partido Socialista y María Chivite no marquen distancia, pero una distancia política y ética clara". "La presidenta María Chivite no dice nada, no ha respirado, no exige nada, no abre la boca", ha censurado, para criticado que "han vendido los principios y los valores del socialismo, y los han vendido simplemente por mantenerse en el poder".

Según ha continuado Esparza, "estoy seguro de que hay miles de votantes socialistas que se sienten avergonzados de una situación como la que estamos viviendo en un día como hoy". A su juicio, "es indecente lo que está haciendo el Partido Socialista, este Partido Socialista".

Ha añadido Esparza que "el portavoz de EH Bildu ya ha advertido que este es un debate interesado y que volverá a pasar lo mismo en las elecciones forales y municipales, ¿qué nos está diciendo? Que en las elecciones forales y municipales, EH Bildu va a nombrar perfiles con una trayectoria histórica en la defensa de los terroristas de ETA". Ha manifestado así el portavoz de UPN que "el Partido Socialista debía hacer una reflexión, porque esto es indecente".