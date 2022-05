Esparza dice que la UE "abraza las identidades regionales" y acusa a Sánchez y Chivite de tener socios "antieuropeos"

PAMPLONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que el proyecto de la Unión Europea "abraza las identidades nacionales y regionales" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Ejecutivo navarro, María Chivite, tener socios "abiertamente antieuropeos".

Así se ha pronunciado durante su intervención en la clausura de una jornada de Juventudes Navarra, organizada con motivo del Día de Europa y con el objetivo de poner en valor su "compromiso con el proyecto europeo". El encuentro, que se ha desarrollado en el Palacio del Condestable de Pamplona, ha acogido una mesa redonda en la que han intervenido Iñaki Iriarte, parlamentario foral y profesor en la EHU/UPV; Daniel Saralegui, abogado; Ángela Ustarroz, especialista en Desarrollo de Actividades en el Proyecto Europeo TEBD (Turkey-EU Business Dialogue); e Ignacio Baleztena, ex delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas, que ha intervenido por videoconferencia.

Esparza ha afirmado que la UE "está llamada a tener un papel político cada vez más relevante" y ha incidido en la importancia de conocer cómo actúa ante los "retos" y "amenazas", y cómo estas respuestas afectan a Navarra y España. Y ha resaltado que la legislación europea "impacta a más de un 60% de nuestras actividades".

El regionalista ha remarcado que UPN defiende los valores de "pluralismo, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la solidaridad", que "son los que fundamentan el proyecto europeo". Por ello, ha aseverado que su partido "puede decir con orgullo y tranquilidad que está perfectamente alineado en los valores y objetivos de la UE; otros no pueden decirlo".

El presidente de UPN ha indicado que la UE "se sostiene por un gran acuerdo político entre el centro-derecha, los liberales y la socialdemocracia". "Todo lo contrario que ocurre en Navarra y en España" donde "los acuerdos se dan con los populistas, los independentistas, los extremistas y los radicales", ha criticado. Y ha reprochado que los socios de Sánchez y Chivite "son todos los que se han manifestado abiertamente antieuropeos". Partidos "antiespañoles", ha continuado, que "están apoyando al señor Sánchez y que se alían después en Europa contra los principios de la UE. Es un sinsentido".

El dirigente regionalista ha recalcado que la UE "no sustituye ninguna identidad" y ha destacado que "somos navarros, españoles y europeos". "La ciudadanía europea se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla" para "compartir un proyecto", ha subrayado, para añadir que el proyecto europeo "abraza las identidades nacionales y regionales" para "complementarnos, fortalecernos". Al respecto, ha afirmado que "esos que quieren apartar identidades, que no quieren reconocer a otros, están en el lado equivocado de la historia".

Por otro lado, ha indicado que la UE está en un proceso "de construcción permanente" y ha advertido de que "también puede ser destruido". Por ello, ha apostado por "seguir trabajando, vigilando, impulsando" para que "no se paralice, no se frene". Así, ha llamado a "no bajar la guardia porque Europa tiene enemigos y no descansan". Desde el punto de vista interno, se ha referido a "los egoísmos nacionalistas, los sectarismos excluyentes, los populismos, los fanáticos, la polarización, la desunión, la parálisis, la desconexión de las instituciones con la sociedad". Desde el punto de vista externo ha destacado "las luchas de poder entre las superpotencias, el choque de civilizaciones, la presión migratoria, la desigualdad y los efectos del cambio climático".

Esparza ha destacado que la idea común de los fundadores de la UE era construir un proyecto político que "evitara las guerras y lo cierto es que se han evitado esas guerras dentro de Europa". No obstante, ha resaltado que "tenemos una guerra en la puerta de Europa" y "es un reto al que tenemos que hacer frente unidos y de forma conjunta". Una guerra "que viene propiciada por el fanatismo y el nacionalismo expansionista que lo destroza todo y que tanto daño ha hecho a Europa y el mundo". "En Navarra conocemos muy bien lo que significa el impacto de ese nacionalismo excluyente, hemos padecido ese odio hasta hace bien poco" y "ahora está sufriendo ese mismo odio Ucrania" con Rusia "cometiendo crímenes de lesa humanidad", ha lamentado.

Asimismo, Esparza ha destacado que la UE es "el mayor mercado único del mundo, también para trabajar", y ha animado a "formarse de forma permanente" para aprovechar esas oportunidades. Una formación que hay que exigir a las formaciones políticas "y en especial a las que están gobernando, porque os tienen que dar la mejor formación posible".

En este contexto ha puesto en valor el "gran acuerdo" alcanzado con el PSN para aprobar la ley para estabilizar al profesorado del PAI. Una ley "exitosa y beneficiosa para navarra" para que "todo el mundo pueda aprender inglés en Navarra". Un acuerdo, ha recordado, que "tuvo el voto en contra del nacionalismo y del independentismo vasco".

Finalmente, Javier Esparza ha expresado su preocupación por el modelo educativo "que se está intentando imponer en España" donde "cada vez hay menos formación". "¿Cómo entrenando menos podemos conseguir mejores resultados?", se ha preguntado el regionalista, que ha criticado que el PSOE "está planteando un modelo educativo justamente en la dirección contraria" y que es "un gran error que, como no seamos capaces de modular de alguna manera, nos va a afectar como sociedad".