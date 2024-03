Esparza pide la dimisión de Óscar Chivite por "ocultar información" y "mentir" en la Cámara sobre las obras de Belate

UPN va a solicitar la comparecencia en el Parlamento de la presidenta de Navarra, María Chivite



PAMPLONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha pedido este viernes la dimisión del consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, por "ocultar información" a su grupo parlamentario sobre la adjudicación de las obras de los túneles de Belate y por "mentir" sobre este tema en sede parlamentaria.

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha señalado que se trata de unos hechos "gravísimos" y ha explicado que el secretario de Mesa de Contratación de las obras de los túneles de Belate, que "es un funcionario público", ha expuesto "por escrito que no se nos han enviado a los grupos parlamentarios todos los correos que se nos tenían que haber enviado, toda la documentación que habíamos solicitado, que el Gobierno lo ha ocultado de forma premeditada". "Ha habido correos que se han quitado de la documentación solicitada por UPN", ha indicado.

El presidente de UPN ha añadido que también "es gravísimo escuchar al secretario de la Mesa de Contratación decir que tanto el consejero como el director general han mentido en sede parlamentaria" sobre este asunto, "cosa fuera de toda lógica y de todo sentido".

Esparza ha señalado que, por estos hechos, van a solicitar también la comparecencia en la Cámara de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ya que "tiene que dar explicaciones". "Este caso no está resuelto aunque hayan venido y dado alguna explicación, pero esto va a más en la dirección de que el Gobierno está ocultando información y de que aquí hay cosas raras", ha subrayado.

Según ha indicado, "estamos viendo cómo un secretario técnico, un funcionario de carrera, está insistiendo en que la adjudicación ha podido ser predeterminada". "Eso quiere decir que hay indicios, hay sospechas de que se ha adjudicado a quien todo el mundo decía que se le iba a adjudicar", ha dicho Esparza, quien ha considerado que "esto es un delito". "Se tiene que aclarar", ha opinado.

A su juicio, "no es lógico que en la adjudicación de la mayor obra de Navarra en los últimos 10 años se haga de la manera en la que se ha hecho; no es lógico que haya votos particulares, un informe de reparo, que vienen a decir que las valoraciones técnicas no están justificadas". "No se sabe por qué se puntuó a una empresa de una manera y a la otra de otra manera", ha apuntado, para comentar que "esos mismos votos particulares de los letrados que participan en la Mesa de Contratación, que son funcionarios públicos, están diciendo que el procedimiento está viciado; no entendemos que sea lógico que el procedimiento esté viciado".

Ha continuado Esparza que "se está diciendo que el presidente de la Mesa de Contratación es quien, después de haber analizado todas las ofertas de sus compañeros técnicos, puntúa en un procedimiento que no es el habitual y termina decidiendo él quién es el adjudicatario de esta gran obra para Navarra". "Dudas hay todas y cada vez la sospecha es mayor", ha sentenciado.

El presidente de UPN ha incidido en que no entiende "por qué el Gobierno no nos envía toda la documentación que le hemos pedido, todos los correos que debiera haber enviado y no comprendemos cómo viene un consejero a sede parlamentaria y nos miente sin ningún pudor". "Eso tiene responsabilidades políticas", ha opinado.

Sobre si presentarán estos hechos ante la Fiscalía, Javier Esparza ha señalado que están analizando todo y "primero queremos que vengan" al Parlamento. "Vamos a pedir otras comparecencias también y después tomaremos la decisión que corresponda", ha apuntado, para agregar que "no sería la primera vez que, ante un caso que genera dudas, lo llevemos a tribunales; vamos a ver dónde termina esto".