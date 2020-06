Esparza propone un equipo "renovado" y "solvente" para el Comité Ejecutivo que salga del 12º congreso de UPN

Carlos García Adanero, Marta Álvarez, María Caballero y Alejandro Toquero, entre los candidatos propuestos

PAMPLONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN y candidato a la reelección, Javier Esparza, ha propuesto un equipo "renovado", "solvente" y con "liderazgo social" para formar parte del Comité Ejecutivo del partido que salga del congreso que la formación celebrará el próximo 28 de junio.

Un equipo formado por 21 personas, diez mujeres y once hombres, entre los que se encuentran el diputado Carlos García Adanero, la teniente de alcalde Pamplona, María Caballero; el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; o los parlamentarios Marta Álvarez y Juan Luis Sánchez de Muniáin.

En un comunicado, Javier Esparza, que concurre a este congreso junto con el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, como candidato a la Vicepresidencia; y la parlamentaria Yolanda Ibáñez, como candidata a la Secretaría General, ha destacado que su propuesta es un "equipo renovado" con 16 nuevas incorporaciones y donde continúan cinco componentes de la anterior ejecutiva.

Ha calificado este equipo como una ejecutiva "solvente, con capacidad política, técnica y profesional, liderazgo social y perfiles variados y complementarios", que ayude "en la toma de decisiones, en la definición de la estrategia general, en el cumplimiento de las directrices políticas y programáticas aprobadas por los afiliados y en la activación de nuestra organización".

Ha destacado que se trata de personas "con experiencia, que conocen UPN, Navarra y las necesidades de la sociedad y que han desarrollado o desarrollan su actividad profesional en ámbitos como el Derecho, la Economía, la Comunicación, la Cultura, o las Políticas Sociales".

Javier Esparza ha puesto en valor que se trata de un equipo que "responde a la defensa del municipalismo que siempre ha caracterizado a UPN". Así, ha indicado que "cuenta con la presencia de cinco alcaldes, cuatro ex acaldes o alcaldesas, dos expresidentes de la Federación Navarra de Municipios y Concejos y el actual vicepresidente de dicha entidad", además de personas "con experiencia en el Gobierno de Navarra y en otras administraciones públicas".

Así pues, ha subrayado que propone un equipo que "refuerza los valores de la candidatura que encabezo: confianza, credibilidad, hechos".

El equipo propuesto por Esparza lo componen: José María Agramonte, presidente de la Junta de Bardenas; Marta Álvarez Alonso, parlamentaria foral; Cristina Arellano, presidenta del Comité Local de Corella; Arancha Arias, portavoz municipal en el Ayuntamiento de Ansoáin; Conchi Ausejo, portavoz municipal en el Ayuntamiento de Cortes y ex alcaldesa esta localidad; María Caballero, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Pamplona; María Echávarri, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Pamplona; Ana Elizalde, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Pamplona; Jesús Esparza, alcalde de Cáseda; Mario Fabo, alcalde de Marcilla y vicepresidente de la FNMC; Gonzalo Fuentes, exalcalde de Estella y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Estella; Carlos García Adanero, diputado en el Congreso; Jerónimo Gómez, ex alcalde de Los Arcos y ex presidente de la FNMC; Juan Carlos González, ex alcalde de Burlada; Mariano Herrero, alcalde de Monteagudo; Raquel Idoate, presidenta del Comité Local del Valle de Egüés; Rubén Medrano, alcalde de Azagra; Amaya Orduña, portavoz municipal en el Ayuntamiento de Tafalla; Juan Luis Sánchez de Muniáin, parlamentario foral y ex consejero del Gobierno de Navarra; Alejandro Toquero, alcalde de Tudela; e Isabel Olave, parlamentaria y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Baztan.