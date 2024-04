Esparza (UPN) censura "la cobardía del Gobierno de Chivite para criticar a EH Bildu"

El presidente de UPN ha rechazado que la portavoz del Gobierno de Navarra no haya querido valorar las palabras de Otxandiano sobre ETA



PAMPLONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha censurado "la cobardía del Gobierno que preside María Chivite para criticar y cuestionar a EH Bildu". "No se atreven ni a llamar a ETA por su nombre, no vaya a ser que EH Bildu se enfade y les retire su apoyo", ha manifestado en un comunicado.

Esparza ha respondido así a las declaraciones de la portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, en las que no ha entrado a valorar las palabras del candidato de EH en el País Vasco, Pello Otxandiano, en las que calificó a ETA como un "grupo armado" y no como una banda terrorista. "Si la portavoz del Gobierno de Navarra es incapaz de rectificar y afirmar que ETA es una organización terrorista, le quedará el triste honor de seguir siendo portavoz del Gobierno, pero también la deshonra de plegarse ante EH Bildu y la pérdida de toda credibilidad personal o política", ha añadido.

Asimismo, en relación con las manifestaciones de la portavoz acerca de que "en democracia cualquier acuerdo es lícito y válido", el presidente de UPN ha mostrado su total rechazo. "Parece mentira que la portavoz del Gobierno de Navarra realice esas afirmaciones. Pactar con un partido como Bildu, que sigue sin condenar el terrorismo de ETA, será legal, pero no es lícito ni desde un punto de vista ético ni para la convivencia en Navarra. Una vez más, el PSN se retrata", ha expuesto.

Según ha agregado, "los socialistas navarros han perdido todo el pudor, lo único que les mueve es alcanzar y mantener el poder a cualquier precio, tal y como estamos viendo un día sí y otro también".

Esparza ha señalado que "los acuerdos con EH Bildu solo responden al interés personal de Sánchez y Chivite, y el resto de los dirigentes socialistas los aprueban para no poner en riesgo sus sillones". "Todavía resuenan las palabras de la presidenta cuando afirmaba que Bildu había dado pasos. Ya vemos qué pasos: incluir terroristas en sus listas electorales y negar que ETA fue una banda terrorista", ha agregado.

Además, ha afeado Esparza "la eterna hipocresía del Partido Socialista, que afirma una cosa y la contraria según donde esté y en función de sus necesidades partidistas o de si están inmersos o no en alguna campaña electoral". "Estoy seguro de que, si hubiera elecciones este domingo en Navarra, dirían otra cosa, como hicieron el pasado mes de mayo en la campaña electoral de las elecciones forales y municipales cuando afirmaron que no iban a pactar con Bildu y que no les iban a dar la Alcaldía de Pamplona y han acabado haciendo lo contrario. Es toda una mentira permanente", ha aseverado.

Por último, el presidente de UPN le ha reprochado a la portavoz que afirme que el Gobierno de Navarra no hace valoraciones políticas, cuando, "si se trata de hacer valoraciones para criticar a UPN, no siguen ese mismo criterio, al contrario, se explayan y se regodean".