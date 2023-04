Esparza (UPN) propone "reindustrializar" y un plan de empleo "específico" para la Ribera

Asegura que, si UPN está en el Gobierno, "la Ribera estará bebiendo agua de Itoiz antes de que finalice la próxima legislatura"



PAMPLONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN y candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra, Javier Esparza, ha propuesto este viernes en Tudela "reindustrializar" la Ribera con empresas que aporten "mayor valor" así como un plan de empleo "específico" adecuado a la "realidad" de esta zona de Navarra.

Así lo ha planteado en su intervención en la clausura de la jornada 'PRO_NAV, encuentros para hablar de Navarra', organizada por UPN para analizar los "retos y oportunidades de desarrollo económico y social para la Ribera". Una zona que "es fundamental, es esencial en el futuro de Navarra, lo ha sido siempre", ha defendido.

Ha afirmado que su partido "siempre ha buscado un desarrollo equilibrado de todas las zonas de Navarra y, para ello, hay que dotar de actividad económica, empleo, prosperidad y calidad de vida a todas las zonas" de la Comunidad foral.

En este sentido, ha puesto en valor las acciones de los gobiernos de UPN que "se comprometieron e impulsaron el desarrollo" de la Ribera "con la oposición de los de siempre", poniendo como ejemplo la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, el parque Senda Viva o el campus de la UPNA. También el Canal de Navarra y el embalse de Itoiz, que "lo defendió UPN y el PSN y los demás estuvieron en contra desde siempre". Y ha afeado que "muchos ahora se suman al carro y defienden lo que nunca habían defendido".

Javier Esparza ha detallado las propuestas de UPN para la Ribera, que pasan, por un lado, por "reindustrializar la Ribera" con empresas que sean "complementarias a lo que ya tenemos". "Tenemos una gran empresa agroalimentaria pero hay que traer otro tipo de empresa que nos aporte mayor valor, con proyectos estratégicos" y, para eso, "hay que definir una estrategia y comprometerse con esta tierra". Por ello, ha remarcado la necesidad de contar con una "industria potente" en la Ribera "porque evidentemente los salarios y la renta no es la misma, y todos sabemos por qué".

Ha pedido, además, un plan "específico" de empleo para la Ribera porque "la realidad de esta zona no es la misma que la de otras ni la del conjunto, tiene características diferentes".

Igualmente, se ha comprometido, si es presidente, a "bajar los impuestos en todos los tramos del IRPF a todos los navarros" y el impuesto de sociedades al 24% "a todas las empresas" para que "podamos competir, para que las empresas quieran venir a Navarra".

En cuanto al Canal de Navarra, se ha comprometido a que, si UPN está en el Gobierno foral tras las elecciones, "la Ribera estará bebiendo agua de Itoiz antes de que finalice la próxima legislatura". "Se puede hacer si hay un compromiso de verdad, compromiso que desgraciadamente no han tenido otros", ha lamentado.

De la misma manera, ha indicado que "vamos a intentar llegar a un acuerdo con el Gobierno de España para que esta obra se financie en 50 años en lugar de en 30, porque eso le va a dar viabilidad, va a quitar dudas a todo el mundo, va hacer que todo el mundo apueste decididamente". Igualmente, ha reclamado que "tengamos aquí y se rieguen aquí por lo menos las 21.500 hectáreas que se tienen que regar".

En esta línea, ha abogado por hacer un estudio de "los recursos de aguas que tiene Navarra, cómo podemos gestionar ese agua, aprovechar y que genere riqueza". "Hay que hacer un plan y tomar decisiones estratégicas", ha insistido.

De la misma manera, si UPN gobierna, se ha comprometido a que Tudela tenga la Carta de Capitalidad "porque es de justicia" y a que Pamplona recupere la suya.

En el ámbito sanitario, Javier Esparza ha criticado que "han destrozado la sanidad pública en esta legislatura" y se ha comprometido a bajar las listas de espera en un 65% "porque sabemos cómo se puede hacer, porque somos capaces de hacerlos". Igualmente, ha destacado que "no vamos a renunciar" al centro de salud del barrio de Lourdes o al de Cascante, a habitaciones individuales en el Hospital Reina Sofía o a que se cubran las plazas de difícil cobertura en la Ribera.

Entre otros aspectos, ha apostado por que la FP y la UPNA vayan "de la mano" potenciando "lo que ya tenemos" junto a "los que generan actividad y empleo", y se ha comprometido a crear 150 nuevas plazas de residencias en la Ribera y más centros de día rurales.

En cuanto a la Renta Garantizada, ha asegurado que "se ha demostrado que es un fracaso la política que se está haciendo" y ha propuesto "volver a que los ciudadanos tengan derechos pero también obligaciones". En este sentido, ha explicado que "si tienes hijos tendrás que escolarizarlos, si no sabes el idioma tendrás que aprenderlo, si no tienes formación tendrás que formarte" y "no se puede rechazar un puesto de trabajo si se adapta a lo que puedes hacer".