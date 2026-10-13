Un estudio de la UN vincula el uso de ChatGPT con mayor probabilidad de compartir información falsa entre los jóvenes

Charo Sádaba y Xavier Bringué son los responsables del estudio. - UN

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra han analizado la relación entre el uso de ChatGPT, la confianza en la inteligencia artificial y los comportamientos relacionados con la desinformación en la comunidad educativa. La investigación muestra una brecha entre la familiaridad con estas herramientas y su supervisión crítica: los estudiantes son quienes más utilizan ChatGPT y quienes más confían en sus respuestas, pero quienes menos verifican la información que reciben.

El estudio de los profesores de la Facultad de Comunicación Xavier Bringué y Charo Sádaba ha sido publicado en la revista científica adComunica, y se basa en una encuesta online llevada a cabo por el VI Estudio de Empantallados y GAD3 en España en enero de 2025. El cuestionario se realizó a 922 personas, entre estudiantes, familias y docentes de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Uno de los hallazgos centrales del estudio es la relación entre el uso de ChatGPT y la difusión de información falsa. Según los datos, el alumnado es el grupo que declara en mayor proporción haber compartido información falsa, seguido del profesorado y, en menor medida, de las familias.

El dato más llamativo, sin embargo, es que el predictor más fuerte de haber compartido información falsa no fue el uso de ChatGPT, sino la confianza en las redes sociales. "El riesgo de desinformación no reside únicamente en el uso de la inteligencia artificial generativa, sino en el ecosistema de confianza informativa, y especialmente en la confianza depositada en las redes sociales, en el que ese uso se inserta", destaca Xavier Bringué.

Los estudiantes son los que más confían

El estudio compara el uso de ChatGPT, la confianza en la IA y los comportamientos relacionados con la desinformación entre los tres perfiles de la comunidad educativa. En el uso de la herramienta, el alumnado se sitúa muy por encima, seguido del profesorado, que declara un uso significativamente mayor que las familias. En la confianza depositada en ChatGPT, son también los estudiantes quienes muestran niveles más altos, mientras que entre los otros dos grupos no hay diferencias relevantes.

Sin embargo, al observar las prácticas de verificación, son los docentes quienes reportan una mayor frecuencia de contraste de la información; y en la facilidad percibida para detectar errores, profesorado y alumnado obtienen las puntuaciones más altas, mientras que las familias son el grupo que declara mayor dificultad para identificar información incorrecta o engañosa generada por la IA, señala el estudio.

SOBRECONFIANZA: CUANTO MÁS USO, MENOS VERIFICACIÓN

El estudio observa también una relación entre el uso de ChatGPT y la frecuencia de verificación, y una asociación moderada y positiva entre el uso y la facilidad percibida para detectar errores. Sin embargo, los autores encuentran que una mayor confianza en la herramienta sí reduce de forma significativa la tendencia a verificar la información, mientras que un mayor uso la aumenta ligeramente. Los investigadores interpretan este resultado como un indicio de sobreconfianza: cuanto más familiarizado está el usuario con ChatGPT, más cree saber cuándo la herramienta se equivoca, lo que puede reducir su necesidad de contrastar externamente la respuesta recibida.

Estos resultados ponen de manifiesto, han indicado, que la respuesta educativa no puede limitarse al aprendizaje instrumental de herramientas de inteligencia artificial generativa. Charo Sádaba destaca que "es necesario promover competencias específicas de alfabetización en IA, orientadas a comprender el funcionamiento básico de estos sistemas, reconocer sus limitaciones, evaluar críticamente la información que producen y desarrollar estrategias sistemáticas de verificación".