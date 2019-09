El exárbitro internacional Alberto Undiano Mallenco recibe el cuarto 'Pañuelo de Pamplona'

Publicado 06/09/2019 12:30:16 CET

PAMPLONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha entregado este viernes al exárbitro internacional Alberto Undiano Mallenco el 'Pañuelo de Pamplona - Iruñeko Zapia', una distinción que reconoce a quienes han contribuido a promover el nombre y la imagen de la ciudad en el desarrollo de su labor profesional.

El acto ha tenido lugar en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial y, como suele ser habitual, enmarcado en la programación en torno a la conmemoración del Privilegio de la Unión de los Burgos. La propuesta de la candidatura de Alberto Undiano Mallenco se presentó en Junta de Portavoces el pasado mes de agosto y la aprobó ayer jueves por unanimidad el pleno del Ayuntamiento

En su intervención, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha subrayado que Undiano Mallenco "ha paseado el nombre de Pamplona y de Navarra por todo el mundo" y ha resaltado que la decisión de la concesión de este pañuelo "ha sido por unanimidad".

"Durante 19 años te has dedicado a impartir justicia en los campos de fútbol", ha destacado Maya que ha valorado que "más allá de tu dilatada e impecable trayectoria profesional, no se te recuerda un solo mal gesto en el campo de fútbol". "Dicen que es difícil ser profeta en la tierra de uno mismo pero tu lo has conseguido", ha concluido.

Por su parte, el exárbitro se ha mostrado emocionado con este reconocimiento "porque todos los de Pamplona por nuestra ciudad mataríamos, la defendemos en todos los lugares del mundo". Además, ha señalado que siente el Consistorio "como parte de mi casa" porque estuve trabajando hace mucho tiempo".

Undiano Mallenco ha expresado su alegría por que se reconozca a un árbitro porque generalmente, ha dicho, se les recuerda "para lo malo". "Que se tenga en cuenta una parte importante del deporte, como son los árbitros y jueces, es algo muy gratificante", ha agregado.

"Ahora ya estoy fuera del arbitraje" pero "sigo en la labor arbitral, intentado ayudar a mis compañeros en el futuro", ha remarcado el homenajeado.

Se trata del cuarto 'Pañuelo de Pamplona - Iruñeko Zapia' que se entrega y el primero relacionado con el mundo del deporte. En 2016 el reconocimiento fue para Paulina Fernández, propietaria de la Churrería La Mañueta. El segundo pañuelo fue para el periodista Javier Pagola, por "una trayectoria diversa, extensa y marcada por un denominador común: el servicio a la ciudadanía". El año pasado el premio recayó en Elisa Sesma, Pablo Sánchez-Valverde y Mari Cruz Landa, por su trayectoria profesional ligada al Centro de Información y Planificación Sexual Andraize, creado en 1978.

TRAYECTORIA DE UNDIANO MALLENCO

La propuesta de la candidatura de Alberto Undiano Mallenco describe su trayectoria vinculada durante casi dos décadas al fútbol profesional. Alberto Undiano Mallenco (Pamplona, 1973) ha arbitrado en la Primera División del fútbol español desde 2000 hasta su retirada en junio de este año. Pertenecía al Comité Navarro de Árbitros y suele colaborar en la formación e iniciación de nuevos colegiados en este comité.

Licenciado en Sociología por la Universidad Pública de Navarra (1996) y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2003) debutó en Primera División el 10 de septiembre de 2000, con 26 años, ostentando, hasta el momento, el récord de ser el árbitro más joven en ascender a Primera. En enero de 2017, llegó a la cifra de 300 partidos como árbitro de Primera División, convirtiéndose en el primer colegiado que llega a esa cifra.

Ha dirigido partidos de la Supercopa de España y distintas finales de la Copa del Rey pero su trayectoria también le ha llevado más allá de nuestras fronteras. Fue el representante español para la Copa Mundial de Fútbol de 2010 en Sudáfrica. En competiciones de clubes ha dirigido partidos de Liga de Campeones de la UEFA, Copa de la UEFA y Copa Intertoto de la UEFA. También ha arbitrado en las ligas de Rusia, Qatar y Arabia Saudí.

El 25 de mayo de 2019 puso fin a su carrera arbitral en España dirigiendo la final de la Copa del Rey pero su último partido, fue el 9 de junio de 2019, dirigiendo la final de la Final Four de la Liga de las Naciones de la UEFA 2018-19, entre Portugal y Holanda.

Además, ha recibido varios galardones: Premio Don Balón en 2005 y 2007, Silbato de oro de Primera División en 2006, Trofeo Guruceta en 2007 y 2010 y el Trofeo Vicente Acebedo en 2009 y 2010.