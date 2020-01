El exdirectivo Peralta dice que el relato de Vizcay es "absolutamente falso" y sólo se primó una victoria del Betis

Publicado 22/01/2020 11:12:45 CET

Afirma que no se apropió de dinero del club y que no conocía las salidas de efectivo que se producían

PAMPLONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exdirectivo de Osasuna Jesús Peralta ha afirmado este miércoles en el juicio del caso Osasuna que el relato ofrecido por el exgerente Ángel Vizcay es "absolutamente falso" y ha asegurado que sólo se primó una victoria del Betis al Valladolid en la temporada 2013/2014 para tratar de favorecer la permanencia de Osasuna en Primera.

Según ha dicho a preguntas de la fiscal en la tercera jornada de la vista oral, al final de la temporada "se me convoca a una junta y se toma la decisión de primarle al Betis por ganar al Valladolid". Peralta ha afirmado que no se plantearon más movimientos de dinero. Ha dicho que un empate contra el Espanyol "no servía para nada" a Osasuna y ha negado que se pagara a jugadores del Betis para que se dejaran ganar contra Osasuna.

Jesús Peralta ha afirmado que, cuando escuchó la declaración de Vizcay, parecía que era "la cafetera del estadio", pese a que estuvo 25 años en el club. "Creo que mintió mucho, pero no quiero ser muy duro. Tampoco llevaba la voz cantante, pero él era gerente del club y ha hecho y ha deshecho lo que tenía que hacer, nadie le ha forzado, él hacía y deshacía", ha indicado, para señalar que coincide "al cien por cien" con la declaración que hizo en el juicio el expresidente de Osasuna Miguel Archanco. Además, Peralta ha asegurado que nunca se apropió de dinero del club.

En lo relativo a los partidos de final de temporada, el exdirectivo ha señalado que sólo se habló de primar a los jugadores del Betis por ganar al Valladolid. "Se habló de 400.000 euros para el Betis. El señor Vizcay se ofrece para hacerlo, para viajar allí, y yo le digo que le puedo acompañar. Alguien nos llama, nos dicen que si podemos quedar para hablar. No sé si entre jugadores hablan ellos, pero yo no tenía contactos en el Betis, salvo que Vizcay tuviera alguno", ha indicado.

Según el relato de Peralta, el exgerente y él mismo se reunieron con los entonces jugadores del Betis Antonio Amaya y Xabier Torres. "Vizcay llevaba la voz cantante", ha dicho Peralta, para señalar que los jugadores del Betis pidieron más dinero, a lo que el exgerente dijo que no era posible.

Peralta ha señalado que para pagar esos 400.000 euros, él puso, con dinero prestado por su padre, 60.000 euros, y el dinero restante fue puesto por Vizcay y por Diego Maquirriain -director entonces de la Fundación Osasuna-. Además, según Peralta, se utilizó también dinero de un contrato que suscribió Lacturale con el club o con la Fundación.

El exdirectivo ha señalado que Diego Maquirriain llevó el dinero a Sevilla, aunque ha precisado que no sabe si Maquirriain conocía para qué era el dinero. A Sevilla llegaron también Vizcay y Peralta. Supuestamente, Vizcay se hizo cargo allí del dinero, guardado en un neceser, para formalizar el pago. Vizcay y Peralta fueron recogidos en un coche y trasladados a un aparcamiento de un edificio, donde entraron en otro coche y exgerente entregó el neceser. En todo caso, Peralta ha dicho que no llegó a ver si efectivamente había dinero.

Peralta ha explicado que el dinero se entregó en el interior de un coche y que el lugar era oscuro, por lo que ha asegurado que no reconoció a nadie. "No tengo la certeza de quién estaba allí", ha dicho, y a preguntas de la fiscal ha señalado que no sabía si estaban en el lugar los jugadores Antonio Amaya, Jordi Figueras o Xabier Torres. "El señor Jordi Figueras, si estaba allí, me extraña mucho, porque no lo he visto nunca", ha dicho, para insistir del mismo modo en que no reconoció a las personas que estaban allí.

Preguntado sobre si sabía que está tipificado en el Código Penal predeterminar resultados de una competición deportiva, Peralta ha explicado que "cuando nosotros decidimos hacer el pago, al señor Vizcay se le pregunta si es legal o no, y en todo momento lo que traslada es que dar una prima por ganar no es ilegal". Además, ha dicho que "no sé cómo predetermino un resultado si pago por ganar".

Peralta ha negado que Osasuna pagara a los jugadores del Betis por que se dejaran ganar en la última jornada de Liga. El exdirectivo ha señalado que Osasuna "ganó de churro" y ha afirmado que "el portero de Osasuna fue el mejor del partido".

DICE DESCONOCER SALIDAS DE DINERO

Además, Peralta ha dicho que no sabe nada sobre las salidas de dinero del club en mayo de 2013, en la época en la que según el exgerente Ángel Vizcay se utilizó dinero para el amaño de partidos o para primar a terceros equipos.

En concreto, preguntado por la fiscal sobre salidas concretas de dinero como 80.000 euros o 450.000 euros en mayo de 2013, Peralta ha respondido: "Ni idea, no participé, ni lo conocía".

El exdirectivo ha afirmado que él no tenía firma para reintegrar dinero de las cuentas "ni he ido al banco, ni tenía tarjeta, ni he tocado un euro, no podía hacer pagos ni cobros".

Según ha dicho, no se habló en la junta de la necesidad de justificar reintegros por 900.000 euros. "Yo no tocaba el dinero ni lo movía. Mientras yo he participado nadie ha dicho nada de esto", ha indicado.

NIEGA UN RECIBO FALSO

Por otro lado, Jesús Peralta ha negado que hiciera un recibo falso para justificar 900.000 euros y que preparara ese recibo para que lo firmara la agente inmobiliaria Cristina Valencia, acusada en esta causa junto a Albert Nolla, también agente inmobiliario.

Según ha relatado, conocía a Valencia porque había colaborado con ella años atrás en asuntos inmobiliarios por "toda España". El entonces presidente de Osasuna, Miguel Archanco, trasladó a Peralta que el club necesitaba poner en valor unos terrenos y se lo comunicó a Cristina Valencia. Según el relato del exdirectivo, se trataba de buscar posibles inversores.

Ha afirmado que es "absolutamente falso" que entregara un recibo falso de 900.000 euros a Vizcay. "Si no me lo ha enseñado en instrucción alguien yo ese recibo ni lo he visto todavía. El señor Vizcay le pide a Cristina Valencia que firme ese recibo, no sé cuál era el contenido", ha indicado.