Las exportaciones de Navarra crecen un 24,9% en agosto

Archivo - Cadena de fabricación de un Volkswagen ID. Cross, en las Instalaciones de Volkswagen Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de mercancías de Navarra aumentaron un 24,9% interanual en agosto, alcanzando la cifra de 720,5 millones de euros. Representan el 2,6% del total de las exportaciones españolas en el mes, cuyo valor fue de 27.594,9 millones, un 13,3% más que en agosto de 2025.

En cuanto a las importaciones Navarra, en agosto crecieron un 19,1%, hasta los 468,5 millones de euros. En el ámbito español el valor de las importaciones de bienes aumentó un 16,7% y llegó a la cifra de 35.408 millones de euros. La participación navarra en el total de las importaciones españolas fue en agosto del 1,3%, según datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En cuanto al saldo comercial, la Comunidad foral registró en agosto de 2026 un superávit de 252 millones de euros (en agosto de 2025 fue de 183,5).

En el conjunto de España el saldo en agosto fue de 7.813,1 millones de euros en negativo (5.983,5 en negativo en agosto de 2025).

La tasa de cobertura en Navarra se situó en el 153,8% y la de España en 77,9%.

En el acumulado de enero a agosto, las exportaciones de mercancías de la Comunidad foral se redujeron un 1%, quedando en 6.268,2 millones de euros. Suponen el 2,4% del total de las exportaciones españolas en el período, cuyo valor fue de 264.182,2 millones, un 3,2% más que en el mismo período de 2025.

Las importaciones de Navarra (4.100 millones de euros) crecieron un 3,3% interanual hasta agosto. En el ámbito español el valor de las importaciones de bienes creció un 6,5% interanual, arrojando la cifra de 310.000,4 millones de euros. La participación navarra en el total de las importaciones españolas fue del 1,3%.

La Comunidad foral registró de enero a agosto de 2026 un superávit de 2.168,3 millones de euros (2.362,3 en el mismo periodo de 2025). Es el tercer mejor dato entre las CCAA detrás de Galicia y Castilla y León.

En el conjunto de España el déficit comercial alcanza los 45.818,2 millones de euros en negativo (35.105,6 millones en el mismo período de 2025). La tasa de cobertura se situó en Navarra en el 152,9% y en España en 85,2%.

En cuanto a la estructura sectorial de las exportaciones de Navarra, el sector del automóvil recupera el primer lugar en el mes de agosto con un 44,4% en valor del total de exportaciones y un crecimiento interanual del 97,3% del valor de sus ventas al exterior. Le sigue el sector de bienes de equipo a pesar de retroceder un 2,3% el valor de sus ventas al exterior interanual en agosto y sitúa su cuota en el 20,7% del total. El sector de alimentación pasa a ocupar el tercer lugar en el mes con una participación en las exportaciones navarras del 18,5% en agosto con un descenso interanual del 5,5%.

En cuanto a las importaciones, el sector de bienes de equipo ocupa el primer lugar en Navarra en agosto con una participación del 26,3% (un 4,2% más que en agosto de 2025); le sigue el sector de automoción con el 19,3% de las compras (un 27,2% más interanual), y el tercer lugar lo ocupa el sector de productos químicos con un 15,3% del total (un 30,5% más que en agosto de 2025).

En el acumulado hasta agosto, por sectores exportadores, el del automóvil ocupa el primer lugar con un 38,3% en valor del total de exportaciones y un incremento interanual del 10% del valor de sus ventas al exterior. Le sigue el sector de bienes de equipo con una participación en las exportaciones navarras del 20,6% de enero a agosto, un 16,6% menos interanual y el sector de alimentación ocupa el tercer lugar con un 20% del total y un crecimiento del 0,5% interanual en el período.

El sector de bienes de equipo representa el 28,4% de las importaciones de bienes de Navarra de enero a agosto (un 3,3% más que en el mismo período de 2025), seguido del sector del automóvil con un 22,4% de las compras (un 5% más interanual). El tercer lugar lo ocupa el sector de alimentación con un 13,1% del total (un 2,9% menos que en el mismo período de 2025).