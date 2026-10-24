La Federación de Casas Regionales en Navarra celebra su 37ª Semana Cultural

Recepción en el Palacio de Navarra a una representación de la Federación de Casas Regionales de Navarra, con motivo de la celebración de su 37 Semana Cultural. - INAKI PORTO - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha recibido en el Palacio de Navarra a una representación de la Federación de Casas Regionales de Navarra, con motivo de la celebración de su 37 Semana Cultural. La delegación estaba encabezada por el jefe del Servicio de Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior, Jorge Herrera González y el presidente de la Federación de Casas Regionales en la Comunidad foral, Jaime Valdeolmillos, que también preside la Casa Regional de Castilla y León.

En el acto, celebrado en el Salón del Trono, han participado representantes de las Casas de Aragón, Cantabria, Lar Gallego, Hogar Extremeño, de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Castilla y León, que ha sido designada este año como casa regional anfitriona.

En su intervención, Ollo ha destacado "el color, el ritmo y la alegría que llenan cada mes de octubre las calles y plazas de la capital de Navarra con la celebración de esta Semana Cultural". También ha puesto en valor "la riqueza que para la sociedad navarra supone la aportación social y cultural de las personas que forman parte de estas asociaciones".

Por último, ha felicitado a los organizadores de este encuentro cultural que llega ya a su 37ª edición por el trabajo realizado a lo largo de todo el año por todas y cada una de las casas regionales presentes en Navarra y que culmina con la celebración de esta semana.

Tras la recepción, los asistentes han podido disfrutar de una exhibición de bailes tradicionales en la avenida de Carlos III.

37ª EDICIÓN DE LA SEMANA CULTURAL

La trigésimo séptima edición de la Semana Cultural organizada por la Federación de Casas Regionales de Navarra comenzó el martes 20 de octubre en el Salón Pinaquy de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, con la recepción de autoridades y grupos, desfile de banderas, pregón inicial a cargo de la casa anfitriona, en este caso la de Castilla y León con la presencia de alcalde de la localidad vallisoletana de Peñafiel, Roberto Díez, y una imposición de bandas a los representantes de cada casa regional.

El jueves 22 de octubre se realizó la primera entrega de Premios Caja Rural en Cámara Navarra y el 23 de octubre, se celebró la recepción por parte del Ayuntamiento de Pamplona y la actuación del Grupo Viejo Castillo en el Civivox Pompelo.

Este sábado, 24 de octubre, los grupos de las casas regionales han desfilado hacia el paseo de Sarasate, posteriormente se ha celebrado una misa en la iglesia de San Nicolás y una ofrenda floral a la Virgen del Pilar. A continuación, los grupos han continuado hasta el Palacio de Navarra.

La Semana Cultural concluirá este domingo, 25 de octubre, con una excursión a Tierra Estella.