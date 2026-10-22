El festival de cine Ópera Prima de Tudela comienza este viernes con siete películas a concurso y homenaje a David Trueba

Imagen del cartel del festival. - CULTURA TUDELA

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 23 de octubre, comienza el 26 Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela, organizado por la EPEL Tudela-Cultura en colaboración con el cineclub Muskaria. Hasta el próximo sábado 31 de octubre, el cine Moncayo acogerá una nueva edición de este certamen, dedicado a descubrir y respaldar a nuevos talentos del cine español. Este año se ha batido el récord de presentación de películas con 58, 14 más que el año pasado.

Las siete películas seleccionadas para formar parte de la Sección oficial finalmente han sido: Balandrau, viento salvaje, de Fernando Trullols; Viaje al país de los blancos, de Dani Sancho; Yo no moriré de amor, de Marta Matute; Iván & Hadoum, de Ian de la Rosa; Dos días, de Gonzaga Manso; Hermanas, de Ione Hernández Sáez, y Una familia, de Ricardo Gómez.

Las siete películas seleccionadas para la Sección Oficial se proyectarán en el cine Moncayo entre el viernes 23 y el viernes 30 de octubre, en tres sesiones diarias: a las 17.30, 19.45 y 22.15 horas.

Uno de los momentos destacados de la programación será el homenaje a David Trueba y su primera película, La buena vida (1996), que tendrá lugar el jueves 29 de octubre, a las 19.45 horas. El cineasta acudirá a Tudela acompañado de dos intérpretes de la película, Fernando Ramallo y Vicky Peña.

JURADO

El jurado de esta 26 edición estará integrado por ocho profesionales del cine, la interpretación, el periodismo y la cultura: Mikel Gurrea, director de cine; Belén Funes, directora de cine; Victoria Luengo, actriz; Laia Costa, actriz; Ana Gracia, actriz y maestra de interpretación; Felipe Cabrerizo, historiador, ensayista e investigador; Javier Zurro, periodista de El diario.es, especializado en cine y en cine español; y Joaquín Reyes, actor, guionista y cómico mítico.

La programación volverá a contar con sesiones dirigidas a centros educativos de Tudela y Ribaforada, en las que participarán cerca de 1.500 estudiantes de Bachillerato y de los últimos cursos de ESO.

El alumnado tendrá la oportunidad de ver las películas de la Sección Oficial y votar para elegir su favorita, que recibirá el Premio Juventud Tudela-Cultura, siguiendo un sistema similar al del premio a la mejor película, que decide el público general.

PELÍCULA CLAUSURA

El festival concluirá el sábado 31 de octubre con la gala de clausura, que tendrá lugar a las 19.30 horas en el cine Moncayo y en la que se proyectará la película El mundo es ansí, dirigida por el tudelano Miguel Ángel Calvo Buttini. Durante el acto se hará entrega de los premios de esta 26 edición. La gala estará presentada por el periodista tudelano Joaquim Torrents.

El abono para disfrutar de las siete películas a concurso y de la película de clausura tiene un precio de 32 euros, mientras que las entradas individuales cuestan 5,50 euros. Los abonos y las entradas pueden adquirirse a través de la web cinemoncayo.es y en la taquilla del cine Moncayo.

Las invitaciones para el homenaje a David Trueba (29 octubre) pueden retirarse en la taquilla del cine. Se podrán retirar un máximo de 2 invitaciones por persona.

PREMIOS

El Premio Ciudad de Tudela a la Mejor Película, elegido por votación del público, cuenta este año con una dotación de 7.000 euros, que se repartirán a partes iguales entre la productora y la dirección.

Por su parte, el premio a la Mejor Dirección, que pasa a denominarse Premio Alfonso Verdoy en memoria de quien estuvo estrechamente vinculado al festival y al cineclub Muskaria, aumenta su dotación hasta los 4.000 euros y será otorgado por el jurado.

El palmarés se completará con el Premio Especial del Jurado, dotado con 2.000 euros; el Premio Juventud Tudela-Cultura, de 1.000 euros, elegido por estudiantes de centros educativos de la Ribera; y el Premio Igualdad, también de 1.000 euros, concedido por el Consejo Municipal por la Igualdad del Ayuntamiento de Tudela.

El festival cuenta este año con un presupuesto de 74.510 euros, financiado en su mayor parte por el Ayuntamiento de Tudela. Gobierno de Navarra aporta una subvención de 20.000 euros y, además, el Festival cuenta con el patrocinio de Fundación CAN, con 5.000 euros, y de Sofidel, con 2.500 euros.