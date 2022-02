Fin de las restricciones desde este martes en Navarra ante la mejoría de la situación epidemiológica

PAMPLONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha puesto fin la pasada medianoche a las restricciones que estaban en vigor frente al Covid-19, ante la mejoría de la situación epidemiológica que se viene registrando en las últimas semanas.

Tal y como acordó el Gobierno de Navarra la semana pasada, la nueva Orden Foral permite recuperar las condiciones y horarios ordinarios en los locales y actividades de hostelería, restauración y ocio nocturno y se elimina la necesidad de presentar el pasaporte Covid salvo en lo contemplado para la movilidad internacional.

Además, el uso de la mascarilla deja de ser obligatorio en los patios de los centros escolares, si bien sigue siendo preceptiva en el interior de todo tipo de recintos y en los eventos multitudinarios.

Las medidas que hasta ahora estaban en vigor se implantaron el 29 de diciembre y consistían básicamente en el cierre de establecimientos entre la 1 y las 6 horas y la prohibición del consumo en barra.

Además, en noviembre se implantó el uso del pasaporte Covid, inicialmente para eventos multitudinarios y posteriormente lo amplió para residencias, hoteles o gimnasios. El Gobierno de Navarra también ha decidido eliminar la obligatoriedad del uso del pasaporte para estos espacios.

Por otro lado, desde la semana pasada ya no es obligatorio el uso de las mascarillas en el exterior, si bien se recomienda su empleo cuando se produzcan aglomeraciones así como cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad. No obstante, sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados de uso público o abiertos al público, así como en los medios de transporte públicos y los eventos multitudinarios que tengan lugar en espacios al aire libre cuando los asistentes estén de pie. Si están sentados, es obligatorio cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre personas, salvo grupos de convivientes.

Además, se mantiene la prohibición de celebraciones de convivencia y ocio con consumo de alcohol (tipo 'botellón' y similares) en la vía pública, parques y plazas y en otros lugares de tránsito público, así como la de fumar en terrazas.