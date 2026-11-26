Acto central de campaña de Frente Amplio en Navarra - EUROPA PRESS

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio se ha reivindicado como "el mejor proyecto de izquierdas" para España y para "llevar la voz de la Navarra trabajadora a Madrid", ya que "aunque haya villanos, fachas y gente de derechas que nos quiera callar, siempre vamos a tener la opción de seguir luchando".

Así lo han manifestado este jueves, en el mitin central de Frente Amplio Navarra, los candidatos al Congreso y al Senado, Javier Ibáñez y Ane Sánchez, respectivamente, Aina Vidal, diputada del Congreso por Barcelona, y el coordinador general de Izquierda Unida de Navarra, Carlos Guzmán. En el acto, celebrado en la plaza del Ayuntamiento de Villava, también han intervenido otros miembros de la coalición.

En su intervención, Aina Vidal ha destacado que "estas elecciones no son normales, no son unas elecciones más", porque "el contexto no es normal". Entre otras cuestiones, ha subrayado que el PP actual "no es el mismo" que el de Aznar o Rajoy, y que "están dispuestos a todo, a cualquier cosa, van a por nuestros derechos, nuestras pensiones, nuestros trabajos y a joder la vida a los que sienten y aman de forma distinta". Sin embargo, "aunque haya villanos, fachas y gente de derechas que nos quiera callar, siempre vamos a tener la opción de seguir luchando".

Según ha añadido, "nos están diciendo que esto ya está ganado y que lo gana la derecha, llevan meses intentando convercernos de que está todo perdido", pero "si están tan convencidos", ha planteado por qué "están tan nerviosos e intentan instrumentalizar todo lo que tienen en la mano, empezando por la Junta Electoral Central". "Porque no está ganado", ha respondido, tras añadir que "esto va a ir de pocos votos".

También ha remarcado que Frente Amplio demuestra que "se puede gobernar sin corrupción", y ha añadido que "todo lo peor que puede tener esta sociedad" lo "vamos a combatir, sin duda", y desde una perspectiva "ecologista, desde el antirracismo, y siempre antifascistas".

Por su parte, Javier Ibáñez ha valorado la unión entre los grupos que conforman la coalición, remarcando que "nos vamos a necesitar todos, no va a sobrar nadie en la izquierda para echar a la derecha de donde haya que echarla". También ha subrayado que "tenemos un país que puede ser independiente energéticamente hablando, somos el país del sol y del viento, no necesitamos el petróleo de nadie, no necesitamos el gas de nadie".

"Que los que quieren matar este planeta no estén ni en el Congreso ni en el Senado", ha reivindicado, tras apostar también por "un mundo más justo y en paz", y reivindicar que "ningún racista" entre en el Congreso ni en el Senado. Entre otras cuestiones, ha apostado por el "reparto de riqueza, que pague más el que más tiene", y por una educación pública "de calidad". También ha hecho referencia a Maricarmen y "las miles de mujeres y hombres de clase trabajadora que son expulsados de sus casas por fondos buitre". "Que esos chupasangres no se sienten en el Congreso ni en el Senado", ha añadido.

Ane Sánchez, por su parte, ha apostado por "combatir las injusticias y luchar por una vida mejor para todos y para todas". En este sentido, ha defendido "poder vivir con dignidad, tener pensiones y salarios dignos, que nos permitan vivir con autonomía", tener "una vivienda, un hogar donde construir una vida fuera de la especulación", y unos "servicios públicos fuertes", entre otras cuestiones.

En definitiva, ha apostado por "defender todo lo conquistado, porque lo que tenemos hoy en día no ha sido regalado, ha sido conquistado tras años y años de lucha". El objetivo, ha dicho, es hacer "frente a la derecha y a la ultraderecha" y conseguir una "mayoría progresista", de forma que el Senado "contribuya a mejorar la vida de la gente". Según ha añadido, "venimos a blindar la democracia y los derechos de las mujeres frente a cualquier retroceso, a garantizar el derecho a una vivienda digna y frenar la especulación", entre otras cuestiones. "Tenemos que seguir avanzando en derechos", ha reivindicado.

Por su parte, Carlos Guzmán ha afirmado que Frente Amplio "tiene el mejor proyecto de izquierdas para este país, el mejor programa para transformar este país". "Pero, sobre todo, Frente Amplio tiene los mejores hombres y las mejores mujeres para liderar el gran reto que tenemos por delante", ha afirmado, tras apostar por "llevar la voz de la Navarra trabajadora a Madrid".

"Con orgullo puedo decir que las mujeres y los hombres de Frente Amplio en Navarra y en el país nos hemos dejado hasta la última hota de sudor por dibujar un futuro de esperanza para la clase trabajadora", ha indicado, tras añadir que "mientras otros se peleaban y hacían ruido inútil", Frente Amplio ha hablado de vivienda, servicios públicos, pensiones, paz, cooperación, o memoria histórica.