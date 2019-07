Geroa Bai dice que su contacto con EH Bildu "será el lógico y natural para sacar mayorías"

Publicado 29/07/2019 11:59:43 CET

La coalición confirma al presidente del Parlamento de Navarra que dará su apoyo a María Chivite en la investidura

PAMPLONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Geroa Bai Koldo Martínez ha asegurado que el contacto que mantendrá su formación con EH Bildu a lo largo de los próximos cuatro años "será el lógico y natural, máxime habiendo sido socios en estos cuatro años de legislatura, porque para Geroa Bai es mucho más importante llegar a acuerdo con EH Bildu para sacar mayorías que con Navarra Suma, que a lo largo de estos cuatro años ha hecho una oposición penosa, triste y, lo que es peor, nada constructiva".

Así se ha pronunciado Koldo Martínez tras participar junto con la líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, en una reunión con el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, en la ronda de consultas para proponer candidatura a la Presidencia del Gobierno de Navarra.

Geroa Bai ha confirmado a Unai Hualde que dará su apoyo a la candidata socialista María Chivite para un Gobierno basado en el acuerdo alcanzado entre PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E, y que "será progresista y plural para el bien de toda la ciudadanía navarra".

Sobre la carta de EH Bildu que señala que Geroa Bai, Podemos e I-E se han comprometido a ser sus socios prioritarios, Koldo Martínez ha explicado que Geroa Bai mantuvo una reunión con EH Bildu, a petición de esta segunda fuerza y que así se lo comunicó además al PSN.

En dicha reunión, "Geroa Bai dijo lo que es de sentido común, excepto para aquellas personas y grupos políticos que no defienden el sentido común, ni el bienestar de la ciudadanía navarra, sino única y exclusivamente sus propios intereses". "En esa reunión a EH Bildu le dijimos que efectivamente somos conscientes de que en este momento quienes firmamos el acuerdo de legislatura sumamos 23 parlamentarios de 50, por tanto no tenemos mayoría, y dijimos desde luego que para Geroa Bai el contacto con EH Bildu será el lógico y natural, máxime habiendo sido socios en estos cuatro años de legislatura, porque para Geroa Bai es mucho más importante llegar a acuerdo con EH Bildu para sacar mayorías que con Navarra Suma, que a lo largo de estos cuatro años ha hecho una oposición penosa, triste y, lo que es peor, nada constructiva", ha asegurado Koldo Martínez.

Por otro lado, en cuanto a los nombres que propondrá Geroa Bai para encabezar los cuatro departamentos que le corresponden en el Gobierno de coalición, Koldo Martínez ha señalado que no están "en situación" de darlos a conocer todavía y no ha descartado que algunos de los actuales consejeros puedan seguir en el Gobierno, "si así lo consideramos en Geroa Bai". "Tenemos nuestros nombres en la cabeza, pero no hemos llegado a tomar esas decisiones definitivas", ha explicado.