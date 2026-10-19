Geroa Bai trabaja en una lista propia para las elecciones y lamenta la posición de PSOE e IU en las negociaciones

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, ha explicado este lunes que su coalición está trabajando en presentar su propia candidatura a las elecciones generales del 29 de noviembre, al no cerrar acuerdos con otras fuerzas para concurrir conjuntamente.

Azcona ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que Geroa Bai "hizo una propuesta que garantizaba ganar al espacio progresista de esta comunidad, era una propuesta ganadora de la unión de las fuerzas progresistas y plurales, y eso es lo que propusimos, porque sabemos lo que nos jugamos". "El Partido Socialista desde prácticamente el inicio de las negociaciones nos dijo que concurriría en solitario primero en el Congreso y luego nos lo dijo en el Senado. Izquierda Unida dijo que si no estaba el Partido Socialista ellos no veían esta unión de alianzas", ha afirmado.

Frente a ello, Azcona ha señalado que "la agenda debe ser la navarra, no la agenda estatal, y hay que priorizar y echar cuentas aquí en Navarra de cómo podemos unir las fuerzas para afrontar el posible avance de la derecha y la ultraderecha". "Si no ha sido posible es por esta ecuación que he contado, el Partido Socialista nos dijo que no a concurrir en el Congreso, luego lo hizo en el Senado, evidentemente es una decisión legítima, pero Izquierda Unida dijo que si no estaba el Partido Socialista ellos tampoco. Y eso es lo que ha sucedido", ha asegurado.

Tras ello, el portavoz de Geroa Bai ha afirmado que su formación hacía "una propuesta ganadora, una propuesta que no peleaba por tener un senador o disputarse un senador entre las fuerzas progresistas a un lado u otro, sino que pretendía tener tres senadores y que pretendía también ser la fuerza más importante en el Congreso". "Ahora mismo, lo que pasamos ya a discutir es pelear entre las fuerzas progresistas por tener un representante en el Senado o un representante más en el Congreso. Y eso no es el dibujo que buscaba Geroa Bai", ha indicado.

Azcona ha afirmado que su coalición "en ningún momento iba a participar de exclusiones de otras fuerzas políticas, queríamos aunar, pero vemos que la posición y los acuerdos en el Frente Amplio imposibilitan que avancemos en esa propuesta ganadora".

Sobre la posibilidad de que este desacuerdo tenga consecuencias en las relaciones entre los socios del Gobierno de Navarra, Azcona ha afirmado que, "en unas elecciones tan importantes como estas, en la que creo que tendríamos que haber dado una imagen de defensa de los intereses de Navarra y de unidad de las fuerzas progresistas y plurales durante un momento de avance de la derecha y la ultraderecha, pasar a una disputa, no por los intereses de Navarra, sino por a qué lado cae un senador o un diputado, creo que no es el mejor mensaje que podamos lanzar, ni interno ni externo".

En todo caso, Azcona ha afirmado que Geroa Bai ya se ha registrado en plazo como coalición para concurrir a las elecciones generales. "Trabajaremos esta semana en determinar, si no hay otra opción de las que estaban abiertas, porque hay actores que han dicho que no, en presentar nuestra propia candidatura como siempre hemos hecho", ha señalado. No ha adelantado quién será su candidato. "Esta semana iremos avanzando internamente en esa propuesta", ha señalado.